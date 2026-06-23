Vlaky Deutsche Bahn po celém Německu stojí kvůli poruše rádiového spojení

Vlaky německých drah Deutsche Bahn (DB) po celém Německu stojí kvůli poruše digitálního rádiového spojení. V úterý večer to podle agentury DPA uvedl mluvčí společnosti. Soupravy s cestujícími zůstávají na nádražích, technici pracují na odstranění poruchy. Další německá média informují o celkovém zastavení železniční dopravy v zemi.
Podle mluvčího DB porucha zasáhla digitální železniční rádiový systém GSM-R. „Naši technici intenzivně pracují na odstranění poruchy,“ uvedl mluvčí, aniž by zmínil možné příčiny poruchy.
Již dříve o poruše rádiového spojení informovalo několik regionálních dopravců, uvedl deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) s tím, že porucha spojení se týká všech vlaků na všech tratích.
K zastavení provozu přistoupily podle listu Die Zeit mimo jiné příměstské dráhy z Berlína, Hamburku a Stuttgartu. V hlášení o poruše berlínské S-Bahn se uvádí, že došlo k poruše komunikačního systému v celé síti. Linka S-Bahn Stuttgart hovoří o celoněmecké poruše.
Zastaven je provoz v celé síti S-Bahn. Policie spolkové země Severního Porýní-Vestfálska oznámila, že železniční provoz v celém spolkovém státě je „kvůli technické poruše ochromen“.