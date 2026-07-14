Na trati na severu Německa nejezdí po požáru vlaky, zřejmě šlo o žhářský útok


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Železniční trať mezi Hamburkem a Cuxhavenem na severu Německa je po požáru elektrického rozvaděče uzavřená. Policie uvedla, že šlo pravděpodobně o žhářský útok. Jak dlouho nebudou vlaky jezdit, není podle mluvčí německých drah zatím jasné.

Podle policie ve čtvrt na dvě v noci svědek ohlásil požár technické budovy u železničního přejezdu v obci Neu Wulmstorf. Při příjezdu hasičů oheň už uhasínal, nezpůsobil přitom téměř žádné škody. Zhruba o padesát metrů dál ale hořel elektrický rozvaděč. Tento požár poškodil signální vedení a provoz na trati proto musely dráhy zastavit.

Neu Wulmstorf leží v Dolním Sasku těsně u správní hranice Hamburku. Kromě běžných vlaků na trase do Cuxhavenu jím projíždí také hamburská příměstská dráha S-Bahn. Mluvčí německých drah agentuře DPA řekla, že není jasné, jak dlouho bude trať mimo provoz.

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Vlak Deutsche Bahn na nádraží v Berlíně

V pátek a v sobotu nejezdily po požáru vlaky na trati mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem na západě Německa. Oheň zničil kabeláž uloženou v šachtě u kolejí. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž, k činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Kommando Angry Birds (Komando Angry Birds). Čin zdůvodnila potřebou zastavit masové umírání způsobené „technologickou eskalací“.

Zda případ z minulého týdne ze západu Německa souvisí s ohlášeným požárem u Hamburku, není jasné. Známo zatím není ani to, zda se k požáru v Neu Wulmstorfu někdo přihlásil.

V červenci 2025 žháři hlásící se ke skupině Kommando Angry Birds na několik dní zablokovali důležitou trať mezi Düsseldorfem a Duisburgem. Letos v lednu se pak tito extremisté přihlásili k pokusu o útok na rozvodnu v Erkrathu u Düsseldorfu, čin se jim tehdy nezdařil. Této skupině se přičítají i další požáry v okolí Düsseldorfu, mimo jiné telekomunikačních věží či tunelu na dálnici A46.

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Vlak společnosti Deutsche Bahn

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