Na důležité železniční trati mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem někdo poškodil kabely. Policie předpokládá, že šlo o sabotáž, informovala agentura DPA. Nevylučuje přitom politický motiv, do vyšetřování se proto zapojilo oddělení zodpovědné za vyšetřování politické kriminality.
Na západě Německa nejezdí vlaky na klíčové trati, policie hovoří o sabotáži
Neznámý pachatel vniknul v noci na pondělí do podzemní kabelové šachty severně od Kolína nad Rýnem a přeřízl všechny kabely. Vyřadil tak z provozu zabezpečovací zařízení, takzvané stavědlo v Leverkusenu. Údajná sabotážní akce ochromila dopravu mezi milionovým Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem, hlavním městem Severního Porýní-Vestfálska. Opravy by měly trvat do večera.
Úřady původně informovaly o tom, že se jednalo o vandalismus nebo pokus o krádež kabelů. Nyní ale předpokládají, že šlo o sabotáž, možná s politickým motivem.
Podobných případů v Německu přibývá
Sabotážní akce a útoky na železniční infrastrukturu se v posledních týdnech v Německu množí. Na konci července kdosi spáchal dva žhářské útoky na důležitou trať mezi Düsseldorfem a Duisburgem, na konci srpna založil neznámý pachatel požár u trati nedaleko Wuppertalu.
Předminulý víkend ochromil žhářský útok provoz na železniční trati mezi Berlínem a Hannoverem. Výrazný dopad měl také žhářský útok na dva stožáry vysokého napětí z počátku září, který na jihovýchodě Berlína na šedesát hodin připravil o elektřinu desítky tisíc odběratelů.