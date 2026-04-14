Úmyslně přeříznutý kabel na západě Německa omezil železniční dopravu

Neznámí pachatelé na hlavním nádraží v Gelsenkirchenu na západě Německa přeřízli kabel, čímž způsobili komplikace v železniční dopravě v širším regionu, informovala agentura DPA. Podle policie nelze vyloučit, že šlo o sabotážní akci.
Na poškození kabelu se přišlo v úterý zhruba hodinu po půlnoci. „Naši technici pracovali celou noc, aby poškozený kabel opravili,“ uvedl mluvčí drah. Podařilo se jim to kolem 8:00. Dálkové vlaky musely to té doby jezdit po jiné trase a některé stanice neobsluhovaly. Řada regionálních spojů musela být zrušena.
Loni v létě a na podzim policisté hlavně ze západu Německa hlásili řadu případů úmyslného poškození kabelů na železničních tratích. Ani tehdy nevylučovali, že šlo o sabotáže.