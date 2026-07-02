V tropickém Pacifiku nastaly podmínky jevu El Niňo, uvedli výzkumníci


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK

V tropickém Paficiku nastaly podmínky klimatického jevu El Niňo. Uvedla to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences (ESNZ). Varovala také, že dopady na počasí na Novém Zélandu se v nadcházejících měsících pravděpodobně zintenzivní, připojila agentura Reuters. ESNZ se oznámením výskytu El Niňa v sezónní klimatické předpovědi připojila ke svým protějškům v Austrálii, Japonsku a USA, napsal web RNZ.

Organizace uvedla, že existuje 80procentní pravděpodobnost, že El Niňo mezi červencem a zářím dosáhne nebo překročí silnou intenzitu, přičemž jeho účinky vyvrcholí v létě na přelomu letošního a příštího roku. Letošní El Niňo bude podle vedoucího výzkumníka Chrise Brandolina přinejmenším srovnatelný s intenzitou pěti nejsilnějších těchto klimatických jevů, které byly v moderních záznamech dosud registrovány, uvedl server.

Srážky budou nejspíše blízko normálu nebo pod ním na severu a východě Jižního ostrova a na východě Severního ostrova. Na zbytku Severního ostrova budou srážky s největší pravděpodobností pod normálem, zatímco na západě Jižního ostrova se očekávají nad normálem.

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Teploty vzduchu v celé zemi by měly být blízko průměru nebo nad ním, i když se očekává ochlazení a mrazy. V pozdější fázi zimy a na jaře se se zesilováním signálů jevu očekávají stále větrnější a proměnlivější podmínky.

Nadále jsou sledována dvě rizika s nižší pravděpodobností – náhlé oteplení stratosféry, k němuž v posledních letech dochází častěji, a výskyt tropického cyklonu mimo obvyklou sezónu, který se v minulosti vyskytoval pouze v letech spolu s jevem El Niňo.

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Současné vlny veder v některých částech Evropy a na severní polokouli byly podle Brandolina částečně spojeny také s El Niněm a vyššími teplotami Tichého oceánu. „Máme teplo z oceánu, máme teplo v atmosféře a všechno toto teplo se přerozděluje po celé planetě,“ dodal.

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