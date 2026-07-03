V New Yorku se v blízkosti sídla OSN upálil tibetský aktivista


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, CNN, The Guardian, Reuters

V New Yorku se v blízkosti sídla OSN ve čtvrtek zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína, uvedli aktivisté a exilová tibetská média. Newyorská policie incident potvrdila a uvedla, že muž popáleninám podlehl, informovala agentura Reuters.

Mluvčí newyorské policie upřesnil, že policisté přijali ve čtvrtek večer tísňové volání, na jehož základě vyrazili na místo, kde našli muže s těžkými popáleninami. Byl převezen do nemocnice Bellevue, kde byl prohlášen za mrtvého, dodala policie s tím, že vyšetřování případu stále pokračuje. Jméno muže sbor neuvedl a neposkytl ani motiv činu.

Podle zpravodajského serveru Voice of Tibet, který vydávají tibetští exulanti, šlo o tibetského aktivistu Lobgu Rangzena, který se „upálil před sídlem OSN v New Yorku poté, co přednesl výzvu za nezávislost a jednotu Tibetu“. Na místo přišel s tibetskou vlajkou.

V Tibetu byly v posledních desetiletích zaznamenány desítky případů sebeupálení na protest proti čínské nadvládě nad Tibetem, píše zpravodajský server CNN. Je však velmi neobvyklé, aby se tibetský aktivista upálil v USA, upozornil server s tím, že ve čtvrtek večer se po incidentu před sídlem OSN shromáždil dav příznivců a demonstrantů.

Zákon o „etnické jednotě“

Tento týden vstoupil v platnost nový čínský zákon o etnické jednotě, který vytváří „sdílenou“ národní identitu mezi pětapadesáti etnickými menšinami v zemi, včetně Tibeťanů a Ujgurů, z nichž část s čínskou správou nesouhlasí.

Tibeťané po celém světě se proti tomuto zákonu postavili a znepokojení nad novou legislativou vyjádřily i Spojené státy a Evropská unie.

Čína schválila zákon o etnické jednotě. Dle kritiků oslabí menšiny
Výsledek hlasování čínského parlamentu o zákoně o etnické jednotě

Peking se zmocnil Tibetu v roce 1950 v rámci akce, kterou popisuje jako „mírové osvobození“ od feudálního nevolnictví. Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv a Tibeťané žijící v exilu však pravidelně odsuzují to, co nazývají represivní vládou Číny v tibetských oblastech. Peking podobnou kritiku odmítá.

Otázky týkající se etnických menšin jsou v Číně velmi citlivým tématem, připomíná The Guardian. Tibeťané a další menšiny jsou pod přísným dohledem, aby se odhalily jakékoli náznaky údajného „separatismu“. Od roku 2012, kdy se Si Ťin-pching stal vůdcem země, uplatňuje Peking v Tibetu ještě větší kontrolu.

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