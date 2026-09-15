USA přesouvají vojenskou pomoc do latinskoamerických zemí. I na úkor Slovenska


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy přesouvají miliony dolarů z vojenské pomoci určené zemím v Evropě, včetně Slovenska, a na Blízkém východě do latinskoamerických zemí s konzervativními vládami nakloněnými prezidentovi Donaldu Trumpovi. Americké ministerstvo zahraničí o tom v úterý podle agentury AP informovalo Kongres.

Ministerstvo Kongresu oznámilo, že přesune 52 milionů dolarů (více než miliardu korun) z programu financování zahraniční vojenské podpory. Původně byly určeny Slovensku, Severní Makedonii, Tunisku a Iráku. Přesměrovány však budou do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie.

Ministr zahraničí Marco Rubio minulý týden navštívil Kolumbii, Ekvádor a Peru a přislíbil jim další podporu. Trumpova administrativa totiž ve své zahraniční politice klade důraz na západní polokouli, a to především v oblasti boje proti obchodu s drogami a nelegální migraci.

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Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella a americký ministr zahraničí Marco Rubio

Program zahraniční finanční pomoci ve vojenské oblasti poskytuje přijímajícím zemím prostředky z peněz amerických daňových poplatníků. Umožňují nákup vojenského vybavení od amerických dodavatelů obranné techniky.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že tyto prostředky budou využity k „boji proti narkoterorismu v našem bezprostředním sousedství a k zajištění bezpečnosti Panamského průplavu“. Dodalo také, že západní polokoule byla v rámci americké vojenské pomoci historicky opomíjena.

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„Tyto prostředky zabrání protivníkům ve vytváření strategických opěrných bodů na naší polokouli,“ uvedlo podle AP ministerstvo v narážce na Čínu, která se stále více snaží posílit svou přítomnost v Latinské Americe.

Přesun finančních prostředků neznamená úplné zrušení poskytování vojenské finanční podpory pro Tunisko, Irák, Severní Makedonii či Slovensko. Přesná výše částky, která těmto zemím zůstane, však není bezprostředně jasná, píše AP.

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