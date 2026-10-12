Rusko zasahovalo do referenda o odchodu Británie z EU, řekl Burnham

Rusko zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016, uvedl britský premiér Andy Burnham v rozhovoru s autory podcastu The Rest is Politics. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají v Německu. Je to poprvé, co premiér Spojeného království řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o brexitu, ačkoli varování ohledně snah Kremlu o ovlivňování britské politiky se objevují dlouho, napsala BBC.
Labouristický ministerský předseda teď uvedl, že se na možné ruské vměšování do britského hlasování v roce 2016 ptal po svém nedávném nástupu do úřadu. „Dostalo se mi jasné odpovědi, že ano, že bylo (ruské vměšování). Myslím, že jsme v této věci zaujali příliš pasivní postoj a dostatečně jsme neinformovali veřejnost o tom, do jaké míry se aktéři ze zahraničí snaží narušovat politický proces,“ prohlásil.
Burnham také řekl, že hovořil o ruském vměšování s německým kancléřem Friedrichem Merzem a že z Ruska do německé politiky pronikají dezinformace. „Tyto věci je nyní důležité jasně zaznamenat a věřím, že to pomůže voličům v Německu a ve Francii pochopit, že část této politiky je podněcována našimi nepřáteli, konkrétně Ruskem,“ sdělil britský premiér.
Podrobnosti o povaze či rozsahu aktivit Moskvy během britského referenda o odchodu z EU nesdělil, stejně jako to, koho se na vměšování ptal. Burnhamovo vyjádření představuje výrazný odklon od postoje předchozích konzervativních vlád, které trvaly na tom, že neexistují důkazy o úspěšném ruském zásahu do hlasování v referendu, napsal server The Guardian.
Rusko vyjádření nekomentovalo
Rusko se k Burnhamově prohlášení zatím nevyjádřilo, obvykle podobná obvinění popírá.
Británie vystoupila z Evropské unie v roce 2020, tomuto kroku předcházelo referendum v zemi, které vyhlásil konzervativní premiér David Cameron. Burnham na konci září prohlásil, že brexit napáchal více škody, než přinesl užitku, a přislíbil představit možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní sedmadvacítkou. Později podle médií nevyloučil návrat Británie do EU jako jednu z možných variant posílení vztahu země s unií.