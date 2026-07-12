Le Penová potvrdila, že chce kandidovat na prezidentku. Soud to nezhatí, věří

Vůdkyně francouzské strany Národní sdružení Marine Le Penová potvrdila, že hodlá příští rok kandidovat v prezidentské volbě. Neobává se, že by jí kandidaturu mohl ztížit kasační soud, který posoudí kauzu, v níž byla odsouzena dvěma soudy za zpronevěru veřejných fondů. Tato nejvyšší soudní instance už dala najevo, že by rozhodnutí o věci mělo padnout ještě před prvním kolem hlasování o hlavě státu v dubnu 2027.
Odvolací soud tento týden uznal Le Penovou vinnou ze zpronevěry veřejných fondů a odsoudil ji ke třem letům, z nichž jeden rok by musela strávit v domácím vězení a pod kontrolou elektronického náramku. Odvolací soud naopak neuložil trest zákazu výkonu veřejné funkce, který by Le Penové znemožnil kandidaturu na prezidenta. Le Penová záhy oznámila, že se bude o nejvyšší úřad v zemi znovu ucházet.
Trest domácího vězení je pozastavený do doby, než o věci rozhodne kasační soud, což je poslední instance, na kterou se může Le Penová obrátit. Politička již oznámila, že tak učiní. V rozhovoru pro nedělník řekla, že je podle ní nerealistické, že by tento soud mohl její kandidaturu ještě zhatit. „Jsem volitelná, jsem kandidátka, jsem nevinná do pravomocného rozsudku,“ zdůraznila pro list Le Journal du Dimanche.
Po dobu, kdy o věci bude francouzský nejvyšší soud rozhodovat, je výkon uloženého trestu pozastavený. To znamená, že Le Penová nemusí nosit zmíněný elektronický náramek ani nijak omezovat svou agendu. Soud již vzkázal, že by ve věci rád rozhodl do dubnového prvního kola voleb. Podle expertů citovaných francouzskými médii je to nicméně optimistický předpoklad.
I s elektronickým náramkem lze vést kampaň
Pokud by kasační soud rozhodl, že Le Penová je vinná a potvrdil tak trest, politička by musela nosit elektronický náramek a musela by se část dne povinně zdržovat doma. Výkon domácího vězení však může s relativní volností upravovat probační soud. Ani výkon trestu, který by se týkal nejspíše posledních dnů či týdnů kampaně, by Le Penové zcela neznemožnil vést politickou agitaci.
Le Penová patří k favoritům příští prezidentské volby ve Francii, průzkumy se shodují, že by první kolo pravděpodobně vyhrála. Politička postoupila do druhého kola již v letech 2017 a 2022, pokaždé ji ale porazil současný prezident Emmanuel Macron, který ale v příštím roce už nemůže znovu kandidovat.