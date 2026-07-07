Kanada chce zakoupit až dvanáct ponorek od německé společnosti

Kanada si vybrala německou společnost ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) jako dodavatele až dvanácti konvenčních ponorek. V noci na úterý o tom informovala agentura AP. Kanadský premiér Mark Carney to označil za největší vojenskou zakázku v historii své země.
„Tyto ponorky jsou osvědčené a schopné,“ řekl Carney s tím, že takováto plavidla schopná ponoru má od TKMS více než třetina členů NATO. AP poznamenala, že rozhodnutí Kanady přichází před začátkem dvoudenního summitu Severoatlantické aliance, který v úterý v Ankaře začíná.
Carney uvedl, že ponorky TKMS jsou optimální pro arktické vody a pro NATO. Řekl, že nyní začnou jednání o konečné podobě smlouvy. Podrobnosti o ceně nezmínil, řekl ale, že kontrakt bude zahrnovat desítky miliard kanadských dolarů (stovky miliard korun) v investicích.
Německá společnost podle AP porazila jihokorejskou loďařskou firmu Hanwha Ocean. O dodávku ponorek se nezajímala žádná americká společnost, neboť Spojené státy, jak uvedla AP, staví výhradně ponorky na jaderný pohon, zatímco Kanada chce stroje s konvenčním dieselelektrickým hnacím systémem.