Čtrnáct zemí varuje před riziky v námořní dopravě kvůli ruskému rušení signálu


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Pobřežní státy ležící u Baltského a Severního moře varují před riziky pro bezpečnost námořní dopravy kvůli ruskému rušení signálu globálního družicového polohového systému (GNSS) v evropských vodách. Vyplývá to z otevřeného dopisu adresovaného mimo jiné státům či rejdařským společnostem, který zveřejnila Británie a podepsalo se pod něj čtrnáct zemí.

„Signály GNSS podporují nejen navigaci lodí, ale také přesnou synchronizaci času, která je nezbytná pro systémy, jako je Globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS). Rušení těchto signálů představuje riziko pro bezpečnost a spolehlivost námořní dopravy,“ stojí v dopise, pod kterým je podepsána Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Švédsko a Británie.

„V současné době čelíme novým bezpečnostním situacím kvůli narůstajícímu rušení GNSS v evropských vodách, zejména v oblasti Baltského moře. Tato rušení, která pocházejí z Ruské federace, snižují bezpečnost mezinárodní námořní dopravy. Ohrožena jsou všechna plavidla,“ dodává skupina států. Moskva zatím podle dostupných zdrojů na toto prohlášení nereagovala.

Rusko kvůli nedostatku dopravních letadel sahá i po strojích sovětské výroby
Iljušin Il-96

Signatáři dopisu dále upozornili na důležitost automatického identifikačního systému (AIS), který hraje důležitou roli v koordinaci provozu a schopnosti reagovat na mimořádné události. „Zfalšování nebo padělání údajů AIS ohrožuje bezpečnost a ochranu námořní dopravy, zvyšuje riziko nehod a vážně brání záchranným operacím,“ stojí v dopise.

Dokument vyzývá mezinárodní námořní společenství, aby mimo jiné zajistilo, že plavidla budou moci bezpečně fungovat i při výpadcích navigačních systémů, a aby spolupracovalo na vývoji alternativních systémů, které by mohly být použity namísto GNSS v případě jeho rušení nebo ztráty signálu. Vyzývá také k dodržování mezinárodního práva v námořní dopravě.

Hlavní ruská námořní základna musela nahodit generátory, píše Reuters
Ruská válečná loď a obojživelná vozidla v přístavu Severomorsk (snímek z července 2011)

Výběr redakce

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům

17:56AktualizovánoPrávě teď
Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

08:32Aktualizovánopřed 7 mminutami
Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

13:19Aktualizovánopřed 13 mminutami
Čtrnáct zemí varuje před riziky v námořní dopravě kvůli ruskému rušení signálu

Čtrnáct zemí varuje před riziky v námořní dopravě kvůli ruskému rušení signálu

před 13 mminutami
Pavel zrušil schůzku ústavních činitelů. Bude hledat náhradní termín

Pavel zrušil schůzku ústavních činitelů. Bude hledat náhradní termín

12:49Aktualizovánopřed 20 mminutami
Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě

Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě

10:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
OBRAZEM: Indie slaví Den republiky

OBRAZEM: Indie slaví Den republiky

před 2 hhodinami
Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

V Praze přecházejí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a Fakultní nemocnice Bulovka pod společné vedení Petra Koloucha, dosavadního ředitele pražské zdravotnické záchranné služby. Fakultní nemocnici Brno zase povede místo Iva Rovného ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Vlastimil Vajdák. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že cílem je posílení koordinace specializované péče a efektivity řízení nemocnic. Změny začnou platit od 2. února.
13:19Aktualizovánopřed 13 mminutami

Čtrnáct zemí varuje před riziky v námořní dopravě kvůli ruskému rušení signálu

Pobřežní státy ležící u Baltského a Severního moře varují před riziky pro bezpečnost námořní dopravy kvůli ruskému rušení signálu globálního družicového polohového systému (GNSS) v evropských vodách. Vyplývá to z otevřeného dopisu adresovaného mimo jiné státům či rejdařským společnostem, který zveřejnila Británie a podepsalo se pod něj čtrnáct zemí.
před 13 mminutami

Pavel zrušil schůzku ústavních činitelů. Bude hledat náhradní termín

Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas, uvedl Hrad. Předseda sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura už dříve předtím zmínil, že pro celou vládní koalici ANO, SPD a Motoristů je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před jednáním činitelů Hrad připravil. Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) však dostali účastníci schůzky jen teze k připomínkování, žádnou deklaraci.
12:49Aktualizovánopřed 20 mminutami

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun

Kabinet Andreje Babiše (ANO) na pondělním zasedání schválil státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Vláda na zákonu pracovala od prosincového jmenování, ve sněmovně předtím odmítla návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS) se schodkem 286 miliard. Poslanci by aktuální návrh měli finálně schvalovat 11. března. Opozice výši deficitu kritizuje.
04:09Aktualizovánopřed 27 mminutami

Bude oblačný týden s přeháňkami a na horách se sněžením

Česko čeká oblačný až zatažený týden. V noci budou klesat teploty pod nulu, přes den vystoupí většinou několik stupňů nad bod mrazu. Bude pršet a na horách sněžit. Ve čtvrtek může napadnout až deset centimetrů sněhu. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V příštích čtyřech týdnech by mohlo přechodně sněžit i v nižších polohách, uvádí měsíční prognóza počasí.
08:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

Ministerstvo zahraničí poskytne elektrické generátory Ukrajině, vzhledem k rozpočtovému provizoriu maximálně za deset milionů korun. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
před 2 hhodinami

Pražskou zoo povede její bývalá zaměstnankyně Poliaková

Ředitelkou pražské zoologické zahrady se stane její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková, rozhodli městští radní. Funkce se ujme 1. března, funkční období bylo stanoveno na šest let. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru a poradkyně ministra.
11:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami

V rakouském lyžařském středisku zemřel po pádu čtrnáctiletý Čech

V lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy zemřel po pádu čtrnáctiletý chlapec z Česka, informoval server lokálních novin Oberösterreichische Nachrichten. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu.
14:36Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...