Čtrnáct zemí varuje před riziky v námořní dopravě kvůli ruskému rušení signálu

Pobřežní státy ležící u Baltského a Severního moře varují před riziky pro bezpečnost námořní dopravy kvůli ruskému rušení signálu globálního družicového polohového systému (GNSS) v evropských vodách. Vyplývá to z otevřeného dopisu adresovaného mimo jiné státům či rejdařským společnostem, který zveřejnila Británie a podepsalo se pod něj čtrnáct zemí.
„Signály GNSS podporují nejen navigaci lodí, ale také přesnou synchronizaci času, která je nezbytná pro systémy, jako je Globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS). Rušení těchto signálů představuje riziko pro bezpečnost a spolehlivost námořní dopravy,“ stojí v dopise, pod kterým je podepsána Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Švédsko a Británie.
„V současné době čelíme novým bezpečnostním situacím kvůli narůstajícímu rušení GNSS v evropských vodách, zejména v oblasti Baltského moře. Tato rušení, která pocházejí z Ruské federace, snižují bezpečnost mezinárodní námořní dopravy. Ohrožena jsou všechna plavidla,“ dodává skupina států. Moskva zatím podle dostupných zdrojů na toto prohlášení nereagovala.
Signatáři dopisu dále upozornili na důležitost automatického identifikačního systému (AIS), který hraje důležitou roli v koordinaci provozu a schopnosti reagovat na mimořádné události. „Zfalšování nebo padělání údajů AIS ohrožuje bezpečnost a ochranu námořní dopravy, zvyšuje riziko nehod a vážně brání záchranným operacím,“ stojí v dopise.
Dokument vyzývá mezinárodní námořní společenství, aby mimo jiné zajistilo, že plavidla budou moci bezpečně fungovat i při výpadcích navigačních systémů, a aby spolupracovalo na vývoji alternativních systémů, které by mohly být použity namísto GNSS v případě jeho rušení nebo ztráty signálu. Vyzývá také k dodržování mezinárodního práva v námořní dopravě.