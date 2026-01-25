Hlavní ruská námořní základna musela nahodit generátory, píše Reuters

Domovské město hlavní ruské námořní základny muselo přejít na nouzové generátory, aby si zajistilo elektřinu poté, co se během špatného zimního počasí zhroutilo stárnoucí elektrické vedení. To způsobilo přerušení dodávek elektřiny a částečně i tepla, napsala v neděli agentura Reuters o situaci ve městě Severomorsk na severu evropského Ruska.
Uzavřené město Severomorsk u Kolského zálivu Barentsova moře je sídlem nejdůležitějšího velitelství Severní flotily, které řídí největší ruskou flotilu ponorek s balistickými raketami, rozsáhlý arzenál jaderných hlavic, raket a opravárenské loděnice.
V Rusku stále existují takzvaná uzavřená města, obvykle v okolí významných obranných nebo jaderných zařízení, ve kterých panuje mnohem přísnější režim než jinde. Vstup do těchto míst je kontrolován a k návštěvě je třeba mít zvláštní povolení.
Gubernátor Murmanské oblasti Andrej Čibis v pátek večer oznámil přerušení dodávek proudu do měst Murmansk a Severomorsk kvůli zřícení stožárů elektrického vedení. V Severomorsku byly podle místních představitelů v neděli ještě stále některé domy bez elektřiny a tepla.
Šedesát let staré stožáry
V pátek se dle místních médií asi sedm kilometrů od Murmansku zřítilo pět stožárů elektrického vedení, z nichž dva byly staré 60 let – pocházely z roku 1966, další dva pak z roku 1982 a jeden z roku 1988.
Lodě Severní flotily v Severomorsku přešly do autonomního režimu, aby se uvolnila kapacita, sdělil starosta města Vladimir Jevmenkov.
V Murmanské oblasti byl vyhlášen stav nouze a úřady vedou vyšetřování, protože mají podezření, že se stožáry elektrického vedení zhroutily z nedbalosti, upozornil web Meduza. Stožáry měly mít životnost 40 let, dodal portál.