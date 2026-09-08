Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice i čtení

Přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti patnáctiletých žáků v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) loni dál klesly, vyplývá z výsledků srovnávacích testů PISA, které OECD organizuje. V celosvětovém srovnání se dařilo hlavně asijským zemím. Česko sice zůstalo nad průměrem OECD, v celosvětovém žebříčku si však oproti roku 2022 pohoršilo.
„Po bezprecedentním poklesu výkonnosti zaznamenaném ve studii PISA 2022 výsledky vzdělávání v mnoha zemích stagnovaly nebo pokračovaly v poklesu,“ shrnula OECD nejnovější hodnocení. Za posledních deset let se znalosti studentů v zemích OECD snížily zejména ve čtení a v matematice. Představení výsledků PISA 2025 organizace zorganizovala také v Bratislavě.
Čeští žáci se loni oproti roku 2022 zhoršili hlavně ve čtenářských dovednostech, menší pokles znalostí a dovedností vykázali u přírodovědy a matematiky. Ve všech těchto ukazatelích Česko zaznamenalo větší propad oproti vývoji průměru za celou OECD.
Testování se nově týkalo také oblasti řešení problémů v digitálním prostředí. I v této oblasti skončilo Česko nad průměrem OECD.
Zlepšení dosáhli žáci například na Slovensku, v přírodovědě a čtenářství ale tato středoevropská země zůstala pod průměrem OECD.
Do loňského hodnocení, které bylo zaměřeno na přírodní vědy, se zapojilo více než 760 tisíc žáků z 91 zemí a regionů. Nejlepších výsledků dosáhli školáci zejména v Číně, Singapuru a v Japonsku. Z evropských zemí se dařilo hlavně žákům v Estonsku, Británii a ve Finsku.