V tendru na provoz příměstských vlaků v Praze podaly nabídky ČD a RegioJet


15. 6. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK

V tendru na provoz příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji podaly finální nabídky společnosti RegioJet a České dráhy, Arriva nabídku nepodala. Prvně zmíněná firma nabídla cenu 183,65 miliardy korun, nabídka Českých drah je 165,17 miliardy korun. Jde o největší tendr na dopravce v historii Česka.

Soutěž hejtmanství a Praha vyhlásily loni v únoru, prvotní nabídky podaly společnosti Arriva vlaky, České dráhy a RegioJet.

Nové vlaky mají začít jezdit od roku 2030, kdy skončí nynější smlouva s Českými drahami. Vítězný dopravce bude na páteřních tratích na území Prahy a středních Čech provozovat po dobu 30 let flotilu velkokapacitních elektrických vlaků, součástí zakázky je i jejich pořízení.

Radní Středočeského kraje Petr Borecký (STAN) řekl, že ze zákonných důvodů není možné v tuto chvíli další podrobnosti k tendru komentovat. Smlouva s vítězem má být podle něj podepsána do konce roku.

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Ilustrační foto

Vedoucí projektového týmu pro zakázku a náměstek ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Andrej Hoffman dodal, že organizace nyní nabídky prověří. „Bude potřebné provést detailní právní a ekonomické posouzení,“ řekl. Dodal, že posuzovat se budou i technické aspekty nabídek. Následně přijde na řadu jejich hodnocení. „Počítáme s tím, že během léta poběží posuzování a následně během podzimu bude probíhat schvalování v orgánech Středočeského kraje,“ uvedl.

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Nové vlaky s kapacitou nejméně 380 míst k sezení označované jako EMU 400 budou jezdit na páteřních linkách mezi metropolí a regionem a také na nyní modernizované trati do Kladna. Závazně jich bude objednáno nejméně šedesát, další nákupy budou záviset na rozšiřování železniční sítě. Celkem bude moci dopravce pořídit dalších až 73 vlaků. Hlavním zadavatelem tendru je kraj, vedlejším Praha. Kraj i hlavní město se budou na financování podílet rovným dílem.

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