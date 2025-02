Ranní vlaky do Prahy jsou přeplněné, kraj koupí objemnější

Vlaky, kterými lidé dojíždějí do zaměstnání a do škol v Praze, jsou v ranních špičkách přeplněné. Přibývá také stížností cestujících na nekulturnost takové osobní dopravy. Podle Českých drah je počet vlaků, které lze vypravit, omezený. Například na trase linky S9 z Benešova do Prahy dráhy ve špičce nasazují až pět vlaků za hodinu, další už ale přidat nemohou. Středočeský kraj chce situaci vyřešit nákupem souprav s větší kapacitou, tendr vypíše už příští týden. Prvních dvacet má vyjet na koleje koncem roku 2029.