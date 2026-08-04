Tři obce na Brněnsku jsou bez pitné vody


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24

V Česku vrcholí vlna veder. Ve třech obcích na Brněnsku došla pitná voda. Domašov, Rudka a Říčky mají teď vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Vyplývá to z oznámení Dobrovolného svazku obcí Domašovsko. Ten upozorňuje, že zásoby z kontejnerů je nutné převařit.

„Dnes vám musíme oznámit, že vodojem je prázdný. (Čtvrteční) výzva se nesetkala s pochopením, protože situace se ani po tomto opatření nezlepšila. Došlo k úplnému vyprázdnění zásobníků,“ napsal v oznámení předseda Dobrovolného svazku obcí Domašovsko Tomáš Pitrocha.

Obec Domašov varovala už ve čtvrtek na svém facebooku, že mají lidé vodou šetřit. V pondělí informovala o tom, že zásoby pitné vody došly. Oznámení sdílely na svých facebookových stránkách i obce Rudka a Říčky.

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Zdroj: ČT24

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