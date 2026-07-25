V části Hradce Králové chybí kvůli přestavbě nádraží voda ve studnách


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Prudký pokles hladiny vody ve studnách hlásí v posledních týdnech lidé na západním okraji Hradce Králové. Zavinila to přestavba nádraží. Stavbaři nepřetržitě a mohutně odčerpávají vodu z výkopů a ta pak ve studnách chybí. Správa železnic problém přiznává a slíbila, že na dva měsíce čerpání přeruší.

Jaroslav Chrtek ze čtvrti Plotiště bydlí asi kilometr od nádraží, které je teď staveništěm. „Máme nějaké čtyři metry k hladině nebo ke dnu studny,“ říká, když odklopí víko. „A teď tam není žádná voda. Měsíc nemohu čerpat ze studny. Tohle se tady nikdy nedělo. Vždycky byla voda. Nikdy nezmizela úplně,“ popisuje současnou situaci.

Komisím místních samospráv ve čtyřech čtvrtích Hradce Králové se přihlásila zhruba stovka lidí, kteří mají stejné problémy jako pan Chrtek. A další se denně hlásí. Voda ve studních některým klesla skoro o půldruhého metru a denně ubývá další centimetr.

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Hradec Králové

Podle místních zasáhl úbytek vody okruh dvou kilometrů od míst, kde stavbaři hloubí jámy pro drážní kabely. Vodu odčerpávají do řeky, aby výkopy nezaplavila a mohli stavět dál.

„V některých studnách voda úplně chybí a lidé jsou nuceni si buď na vlastní náklady studny nechat prohloubit, nebo odebírat nadměrné množství z vodovodního řadu,“ vysvětluje předseda Komise místní samosprávy Hradec Králové-Plotiště Tomáš Benda.

Správa železnic, která problém přiznává, slíbila, že na dva měsíce čerpání přeruší a obnoví ho na podzim. „Jsme v kontaktu se zasaženými domácnostmi, především s těmi, které jsou plně závislé na vlastní studni, a snažíme se s nimi najít nějaké opatření,“ přibližuje mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Správa železnic modernizuje hradecké nádraží od loňska. Zaplatí deset miliard korun. Vlastníkům zasažených domů slibuje, že změní způsob výstavby a voda se do studní vrátí.

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Ilustrační foto

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