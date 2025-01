Špatný stav Velkého náměstí v Hradci Králové má vyřešit rekonstrukce

„Potřebovaly by opravit chodníky, silnice. Ta se opravuje průběžně, takové to flikování, ale komplexně to zatím je podle mě v nedohlednu. Proč to jinde jde, ale tady ne, to nechápu,“ říká provozovatelka jednoho z obchodů na náměstí Eva Janečková.

S redukcí parkovacích míst počítá i přepracovaný projekt

Přepracovaný projekt představený začátkem roku stále počítá s redukcí parkovacích míst i jejich přeskupením. Podle Karla Pohnera, který v centru dlouhé roky bydlí a podniká, návrh není dobrý. Přivítal by v historickém centru podzemní stání. „To by vyřešilo úplně všechno, byl to návrh předchozí garnitury. Bohužel se to nerealizuje. Tímto projektem se to zastaví a budou tady parkovat auta přímo u zahrádek, což je velká škoda, protože podloubí je těžištěm Hradce pro pěší a ti by tady měli zůstat,“ míní Pohner.

Zastupitelé v úterý schválili dalších 20 milionů korun na pořízení projektové dokumentace. Ta bude dohromady za 30 milionů. „V příštích dnech a týdnech bude investiční odbor připravovat vypsání výběrového řízení na tento stupeň projektové dokumentace,“ upřesňuje Řádek.

Podle optimistického scénáře by dokumentaci mohl mít hotovou za dva roky. Samotná rekonstrukce by mohla začít v roce 2028. Tedy více než dvacet let poté, co ji Hradec začal připravovat.