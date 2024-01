Hradec Králové chystá přeměnu Velkého náměstí. Parkovacích míst má výrazně ubýt

Mnoho let chystaná rekonstrukce historického Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít v roce 2027. Odhad nákladů činí 260 až 300 milionů korun. Obnovu radnice plánuje podle nového konceptu. Celé náměstí by mělo být sdílenou zónou, v níž není upřednostněna žádná forma dopravy, řekli ve čtvrtek představitelé města. Proti chystané přestavbě vznikla petice, kritikům hlavně vadí výrazná redukce parkovacích míst.

„Chceme náměstí otevřít lidem, aby tam chodili bez velkých bariér, aby prostor byl zásadně oživen a nepatřil pouze parkujícím autům,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Vzniknout by tam měla dvě stromořadí, přibýt vodní prvky a systém zasakování, které by pomáhaly s ochlazováním prostoru. Místo kočičích hlav by náměstí mělo být předlážděno řezanou dlažbou, restaurační zahrádky by měly mít jednotný charakter.

Současný počet 230 parkovacích míst, která jsou ve středu náměstí, by se měl redukovat na 65 na jižní a severní straně prostranství. Střed by měl patřit chodcům a měl by sloužit pro veřejné aktivity. Redukci parkovacích míst má vyrovnat zřízení nových stání v okolních ulicích Komenského a Víta Nejedlého.

„V Komenského ulici by mělo přibýt zhruba devadesát kolmých parkovacích míst,“ nastínil architekt Jaromír Chmelík. Připomněl, že v minulých letech vznikly u Velkého náměstí dva parkovací domy s osmi stovkami míst.