Silničáři začali s přestavbou nebezpečného úseku mezi Brnem a Znojmem

Začala dlouho očekávaná přestavba silnice I/53 mezi Pohořelicemi a Lechovicemi. Vytížená silnice spojující Brno se Znojmem získá za dvě miliardy korun na většině své délky třetí pruh a mimoúrovňová křížení, zmizí také terénní vlny. Silnice tak bude především výrazně bezpečnější. Silničáři zahájili také přeložku silnice I/43 mezi Závistí a Černou Horou. Z úseku zmizí nebezpečné zatáčky.
Silnice z Pohořelic na Znojmo je jednou z těch, kterým se přezdívá silnice smrti. Podle údajů Centra dopravního výzkumu o dopravních nehodách se v opravovaném úseku za poslední rok stalo dvacet nehod. Tři z nich s tragickými následky.
Více než dvacetikilometrový úsek je poslední částí modernizace celého tahu. Z Brna do Pohořelic vede dálnice, před lety silničáři otevřeli obchvat Lechovic a poměrně nedávno pracovali na úseku z Lechovic do Znojma. Stát se do zahájené stavby pustil i proto, že jde o jednu z návozových tras pro výstavbu dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany.
„Silnice se narovná tím, že odstraníme terénní vlny. Odstraníme také nebezpečná úrovňová připojení a vznikne pět mimoúrovňových křižovatek. Vzniknou i nouzové zálivy pro odstavení vozidla a střídavý třípruh. Nebude úplně v celé délce, ale umožní pohodlně předjíždět pomalá vozidla,“ popsal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
Stavební omezení a objízdné trasy
Při přestavbě vznikne také pět stěn, které ochrání ptáky před srážkami s auty. Zhotovitel vybuduje i nové autobusové zastávky.
Trasu už prozkoumali archeologové a pyrotechnici, kteří objevili například nevybuchlé dělostřelecké granáty z druhé světové války. Stavba bude náročná a vyžádá si různě rozsáhlá dopravní omezení i dlouhé objízdné trasy. ŘSD o nich bude pravidelně informovat.
Definitivně hotovo má být v srpnu 2029, první uzavírka je plánovaná od poloviny října. „Neznamená to ale, že silnice bude uzavřená až do konce stavby. Ve smlouvě máme 671 dnů, kdy může být silnice uzavřená či provoz svedený do jednoho pruhu,“ vysvětlil Mátl.
V polovině října se uzavře křižovatka u Branišovic a dlouhá objížďka bude vyznačená už z Pohořelic přes Hrušovany nad Jevišovkou, Hevlín a Krhovice. Po prvních čtrnácti měsících má být v provozu úsek od Pohořelic do Trnového Pole.
Narovnání silnice u Černé Hory
Silničáři začali také se stavbou přeložky nebezpečného dvoukilometrového úseku silnice I/43 jižně od Černé Hory na Blanensku. „Díky tomu řidiči nebudou muset zdolávat několik ostřejších zatáček a jízda bude plynulejší,“ řekl Mátl. Nová silnice povede vpravo od současné ve směru do Brna na Černou Horu a v opačném směru budou k dispozici ve stoupání dva pruhy pro předjíždění pomalejších vozidel.
Pracovat se bude převážně mimo současnou silnici, uzavírky proto budou minimální a omezí se pouze na připojování koncových úseků. Práce za čtvrt miliardy korun mají být hotové příští rok v srpnu.
Jedná se o jedno z řady dílčích vylepšení velmi vytížené, až přetížené silnice, kterou má v budoucnu nahradit dálnice, značená ale jako silnice první třídy I/73. Ta však bude stát nejdříve za deset let.
Součástí novostavby budou mimo jiné dva mosty, jeden přes potok Žerotínka a jeden přes biokoridor. U jednoho mostu budou také bariéry, které mají zabránit srážce netopýrů s auty. Pro řidiče také vzniknou nouzové zálivy k odstavení aut.
Současnou silnici po otevření stavby silničáři odstraní, povrch zrekultivují a nechají zarůst trávou. Na jaře začnou také přistavovat u nedaleké Závisti stoupací pruh a posléze přestaví křižovatku.
Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb je dostupný v interaktivní mapě na webu Ředitelství silnic a dálnic.