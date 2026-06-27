Horký víkend pomohou zchladit pítka či mlžítka. Podívejte se, kde je najít v Praze a Brně


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Lidé se mohou na různých místech v Praze a Brně během spalujícího víkendu ochladit u mlžítek či jiných vodních prvků. Takzvaná mlžítka, která rozprašováním vody dokážou snížit teplotu v okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost, se stávají čím dál větším trendem. Poslední červnový víkend mají padat celorepublikové teplotní rekordy.

Přehled míst s vodními prvky ve dvou největších městech České republiky nabízíme ve dvou infografikách. Mimo uměle nainstalované prvky mohou lidé využít i přírodních studánek a pramenů, které infografiky také zobrazují.

I radnice v dalších českých městech instalují různé vodní prvky: pítka, vodotrysky, hydranty, zavlažovače či stále populárnější mlžítka. Ta lze nalézt po městech napříč republikou od Plzně až po Ostravu.

Teplotní rekordy

Česko v posledních dnech svírají mimořádně vysoké teploty. V pátek padl první teplotní rekord už po jedenácté hodině dopoledne, a to na stanici Rýmařov, kde naměřili 30,3 stupně Celsia, což je o desetinu víc, než dosavadní nejvyšší hodnota z roku 1965.

Horké počasí má být i v nadcházejících dnech. Platí varování meteorologů před vysokými teplotami, které mohou v sobotu přesáhnout 37 stupňů Celsia a v neděli až 40 stupňů. Meteorologové předpokládají, že vlna veder v neděli vyvrcholí a poté se ochladí.

Teplotní rekordy v pátek ohlásily desítky stanic. Podívejte se
Ilustrační grafika

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