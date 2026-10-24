SOUHRN: Zásadní události soboty 24. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 24. října 2026.

Způsob jednání o poplatcích dle Pavla budí pochyby o záměrech předkladatelů

Neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o návrhu novely zákona, jež ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas, podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů, napsal v sobotu odpoledne na síti X prezident Petr Pavel. Doplnil, že média veřejné služby řadí mezi základní pilíře české demokracie a každé velké změně má předcházet široká odborná i veřejná diskuse.

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Způsob jednání o poplatcích dle Pavla budí pochyby o záměrech předkladatelů
Prezident Petr Pavel


Opozice kritizuje jednání o poplatcích. Média budou mít nezávislost, ujišťuje Babiš

Opoziční politici kritizují podobu projednávání návrhu na zrušení poplatků za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Opozice avizovala, že proti návrhu bude bojovat ve zbytku legislativního procesu. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně v sobotu uvedl, že financování obou médií po zrušení poplatků zaručí zákon jako mandatorní výdaj a bude navázáno na inflaci. Veřejnoprávní média podle něj získají větší jistotu, stabilitu a nezávislost.

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Opozice kritizuje jednání o poplatcích. Média budou mít nezávislost, ujišťuje Babiš
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan
Reakce expertů
Krajně neobvyklé, hodnotí analytici a politologové noční jednání o poplatcích
Jednání Poslanecké sněmovny o rušený poplatků za ČT a ČRo, 23. 10. 2026
Shromáždění ve městech
Lidé v Brně a dalších městech se sešli, aby podpořili ČT a ČRo
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií, Brno 24. 10. 2026
Páteční a noční dění ve sněmovně
Koalice poslala do druhého čtení návrh na zrušení poplatků pro ČT a ČRo
Schůze sněmovny 23. října 2026


Rusko drony zasáhlo Čornomorsk. Zelenskyj potvrdil plný přístup ke Starlinku

Rusko uvedlo, že v noci na sobotu drony zasáhlo ukrajinský přístav Čornomorsk a nákladní loď směřující do Oděsy. Informuje o tom agentura Reuters. Ukrajina zase podle serveru Ukrinform sdělila, že od pátečního večera zničila 101 ze 126 ruských dronů. Vedení ukrajinské armády mluví o zásahu petrochemické továrny v ruské Samarské oblasti. K systémům Starlink a Starshield, které Kyjev v bojích využívá, má země obnovený přístup bez omezení rychlosti, oznámil v sobotu odpoledne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který tak potvrdil dřívější informace médií.

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Rusko drony zasáhlo Čornomorsk. Zelenskyj potvrdil plný přístup ke Starlinku
Ruský dron nad Kyjevem – ilustrační foto


Ve Francii se koná další vlna demonstrací

Ve Francii dle odborů protestuje v sobotu proti životním nákladům na 800 tisíc lidí, v Paříži vyšlo do ulic 250 tisíc lidí. Demonstrace jsou pokojnější než před týdnem, objevují se ale i zprávy o střetech a rozhánění demonstrantů slzným plynem. Většina velkých měst omezila lokality, kde se shromáždění smějí konat. Krajní levice to odsuzuje a hrozí generální stávkou. Nejvýznamnější pařížská muzea zůstala v sobotu zavřená a střeží je policie. Na udržení pořádku mělo být nasazeno celkem na 70 tisíc policistů a četníků.

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V celé Francii demonstruje na 800 tisíc lidí, v Paříži čtvrt milionu, tvrdí odbory
Povolená demonstrace v Paříži proti životním nákladům (24. 10. 2026)


Slovensko volí vedení krajů, měst a vesnic

Na Slovensku lidé v sobotu až do večera volí nové vedení vesnic, měst a krajů. Komunální a krajské volby se stejně jako v roce 2022 konají v jednom termínu. Hlasování podle šéfa státní volební komise Eduarda Burdy sice probíhá až na výjimky hladce, nejméně ve dvou obcích ovšem volby skončí později než v obvyklých 20:00 – a to kvůli problémům s hlasovacími lístky. Výsledky bude v noci na neděli zveřejňovat slovenský statistický úřad.

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Slovensko volí vedení krajů, měst a vesnic. V Bratislavě se čeká těsný souboj
Ilustrační foto


Orlí hnízdo, někdejší Hitlerovo horské sídlo, z velké části zničil požár

Rozsáhlý požár v noci na sobotu z velké části zničil Kehlsteinhaus, známý také jako Orlí hnízdo, někdejší horské sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. Napsala to agentura DPA, podle níž ještě ráno na místě hořelo. Odpoledne už byly plameny uhašeny. Policie oznámila, že v souvislosti s požárem, který byl podle všeho založen úmyslně, zadržela podezřelého.

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Orlí hnízdo, někdejší Hitlerovo horské sídlo, z velké části zničil požár
Požár někdejšího sídla Adolfa Hitlera, které je známé také jako Orlí hnízdo


Letošní vlny veder zabily v evropských městech 50 tisíc lidí, ukazuje model

Autoři nových výzkumů odhadují, že v městských oblastech v Evropě zemřelo během letošního dusného léta o 50 tisíc lidí více, než je běžné. Za dvě třetiny těchto úmrtí je podle nich zodpovědná klimatická změna. Tento údaj získaný pomocí modelování je podstatně vyšší než v předchozích nejhorších letech 2003 a 2022.

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Letošní vlny veder zabily v evropských městech 50 tisíc lidí, ukazuje model
Ilustrační foto


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Způsob jednání o poplatcích dle Pavla budí pochyby o záměrech předkladatelů

Neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o návrhu novely zákona, jež ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas, podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů, napsal v sobotu odpoledne na síti X prezident Petr Pavel. Doplnil, že média veřejné služby řadí mezi základní pilíře české demokracie a každé velké změně má předcházet široká odborná i veřejná diskuse.
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Krajně neobvyklé, hodnotí analytici a politologové noční jednání o poplatcích

Překotné schvalování zrušení poplatků České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo) a přechod na financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu je krajně neobvyklé, shodují se analytici a politologové. Podle nich k tomu nebyl věcný důvod a chybí celospolečenská debata. Poukazují ale na to, že jde o reakci kabinetu na komunální a senátní volby, kdy musí doručit voličům „nějaký výsledek“. Někteří experti míní, že vláda nyní testovala, jak budou voliči reagovat. Kabinet v sobotu velmi brzy ráno nečekaně prosadil v prvním čtení návrh novely, která ruší poplatky a převádí financování obou veřejnoprávních médií na státní rozpočet.
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