SOUHRN: Zásadní události pondělí 2. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 2. listopadu 2026.
Vláda schválila novou armádní koncepci. Podle Pavla dokument není realistický
Vláda v pondělí za účasti prezidenta Petra Pavla projednala novou koncepci armády, kterou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) schválila. Podle Pavla ale není koncepce realistická a neplní základní cíle. Dokument stanovuje priority rozvoje tuzemských ozbrojených sil do roku 2040. Česko podle koncepce v současnosti neplní sedmdesát procent závazků vůči Severoatlantické alianci. Dokument popisuje, že vojsko není dost početné, vyzbrojené a nemá dostatečné zásoby.
Ukrajina v noci zasáhla ropné zařízení v Samarské oblasti, Rusko útočilo na přístav
Ukrajinské síly v noci na pondělí zasáhly ropné zařízení v ruské Samarské oblasti, napsal server The Kyiv Independent s odkazem na zdroje, které monitorují průběh války. Server ovšem upozornil, že informaci nemohl nezávisle ověřit. Ruské ministerstvo obrany píše, že v noci útočilo na objekty přístavní infrastruktury v Oděské oblasti na Ukrajině. Podle tvrzení resortu byl zasažen sklad, kde se přechovávala odpalovací zařízení protilodních raketových systémů Neptun. Ukrajina hlásí po zásazích mrtvé i raněné v různých oblastech.
Schodek rozpočtu na konci října vzrostl na 230,9 miliardy korun
Stát ke konci října hospodařil s deficitem 230,9 miliardy korun, prohloubil se ze zářijových 194,5 miliardy korun, vyplývá z dat ministerstva financí. Celoroční plán se schváleným schodkem 310 miliard je tak skoro ze tří čtvrtin vyčerpán. Letošní říjnový deficit je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka v roce 1993. Loni na konci října činil rozpočtový schodek 183,1 miliardy korun.
Soud zprostil obžaloby čínského občana viněného ze špionáže
Pražský městský soud zprostil obžaloby čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Zároveň ho propustil z vazby. Podle soudu nebyl žalovaný skutek trestným činem, rozsudek není pravomocný. Obžalovaný Jang I-ming vinu odmítá. Hájí se mimo jiné tím, že vykonával běžnou novinářskou činnost a informace, které získal, nemohly ohrozit bezpečnost Česka.
Zemřel Josef Mašín, „poslední z trojice, která se prostřílela na Západ“
Ve věku 94 let zemřel v americké Santa Barbaře Josef Mašín, účastník protikomunistického odboje a syn generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Informovala o tom v pondělí na facebooku s odkazem na zdroj blízký rodině Paměť národa.
Aplikace pro varování civilistů na Ukrajině a v Rusku čelily kyberútokům
Ukrajinská aplikace, která předává civilnímu obyvatelstvu varování před údery ze vzduchu, čelila v neděli kybernetickému útoku, sdělilo podle agentur ukrajinské vojenské letectvo. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace později napsalo, že i jeho aplikace pro varování obyvatelstva čelila masivnímu kybernetickému útoku.
Primátorem Jihlavy je opět Petr Ryška z ODS
Jihlavským primátorem bude dál občanský demokrat Petr Ryška. Podruhé ho do čela města zvolili zastupitelé na pondělním ustavujícím zasedání. Ve veřejné volbě dostal 33 hlasů od 35 přítomných, dva zastupitelé se hlasování zdrželi. Ryška vedl ve volbách vítězný Tým pro Jihlavu složený z ODS, lidovců a TOP 09. Novou koalici tvoří se Starosty a nezávislými. Do opozice přešlo hnutí ANO, které má druhý nejvyšší počet zastupitelů. Pokračovat v opozici budou Piráti s Fórem Jihlava a SPD.
Karvinou povede koalice Žijeme pro Karvinou a ANO, primátorem bude Wolf
Téměř padesátitisícovou Karvinou povede v novém volebním období vítězné uskupení Žijeme pro Karvinou spolu s hnutím ANO. Koalice by v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu mohla mít převahu 37 hlasů. V druhém největším městě okresu tak bude pokračovat dosavadní koaliční spolupráce, partneři podepsali koaliční smlouvu. Primátorem má opět být Jan Wolf (Žijeme pro Karvinou), který čelí obvinění v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, vinu ale dlouhodobě odmítá.
Mrazáky supermarketů v šesti evropských zemích zasáhl kyberútok
Desítky supermarketů v Belgii a Lucembursku mají kvůli kybernetickému útoku problémy s mrazáky a lednicemi. Napsala to agentura Belga, podle níž se to týká řetězců firem Ahold Delhaize, Carrefour či Spar. Také chladicí zařízení v některých obchodech ve Švédsku, Irsku, Estonsku a Nizozemsku zasáhl kybernetický útok, píší server listu Dagens Nyheter a agentura Reuters. Eurokomisař Christophe Hansen to označil podle Reuters za promyšlený útok na zásobování potravinami v EU a belgická prokuratura zahájila vyšetřování trestného činu.
Lidmi způsobená změna klimatu zastavila nástup nové doby ledové, naznačuje výzkum
Až doposud se předpokládalo, že nástup doby ledové nehrozil další tisíce let. Nová studie teď popsala, že se ve dvacátém století objevily náznaky toho, že ledovce začaly růst, což představuje začátek takzvaného glaciálního období doby ledové. Následně ale bylo vše jinak.