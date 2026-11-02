SOUHRN: Zásadní události pondělí 2. listopadu


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 2. listopadu 2026.

Vláda schválila novou armádní koncepci. Podle Pavla dokument není realistický

Vláda v pondělí za účasti prezidenta Petra Pavla projednala novou koncepci armády, kterou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) schválila. Podle Pavla ale není koncepce realistická a neplní základní cíle. Dokument stanovuje priority rozvoje tuzemských ozbrojených sil do roku 2040. Česko podle koncepce v současnosti neplní sedmdesát procent závazků vůči Severoatlantické alianci. Dokument popisuje, že vojsko není dost početné, vyzbrojené a nemá dostatečné zásoby.

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Vláda schválila novou armádní koncepci. Podle Pavla dokument není realistický
Ilustrační foto


Ukrajina v noci zasáhla ropné zařízení v Samarské oblasti, Rusko útočilo na přístav

Ukrajinské síly v noci na pondělí zasáhly ropné zařízení v ruské Samarské oblasti, napsal server The Kyiv Independent s odkazem na zdroje, které monitorují průběh války. Server ovšem upozornil, že informaci nemohl nezávisle ověřit. Ruské ministerstvo obrany píše, že v noci útočilo na objekty přístavní infrastruktury v Oděské oblasti na Ukrajině. Podle tvrzení resortu byl zasažen sklad, kde se přechovávala odpalovací zařízení protilodních raketových systémů Neptun. Ukrajina hlásí po zásazích mrtvé i raněné v různých oblastech.

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Ukrajina v noci zasáhla ropné zařízení v Samarské oblasti, Rusko útočilo na přístav
Důsledky ruského útoku na Oděsu


Schodek rozpočtu na konci října vzrostl na 230,9 miliardy korun

Stát ke konci října hospodařil s deficitem 230,9 miliardy korun, prohloubil se ze zářijových 194,5 miliardy korun, vyplývá z dat ministerstva financí. Celoroční plán se schváleným schodkem 310 miliard je tak skoro ze tří čtvrtin vyčerpán. Letošní říjnový deficit je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka v roce 1993. Loni na konci října činil rozpočtový schodek 183,1 miliardy korun.

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Schodek rozpočtu na konci října vzrostl na 230,9 miliardy korun
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)


Soud zprostil obžaloby čínského občana viněného ze špionáže

Pražský městský soud zprostil obžaloby čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Zároveň ho propustil z vazby. Podle soudu nebyl žalovaný skutek trestným činem, rozsudek není pravomocný. Obžalovaný Jang I-ming vinu odmítá. Hájí se mimo jiné tím, že vykonával běžnou novinářskou činnost a informace, které získal, nemohly ohrozit bezpečnost Česka.

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Soud zprostil obžaloby čínského občana viněného ze špionáže
Čínský občan Jang I-ming (snímek ze 14. října 2026)


Zemřel Josef Mašín, „poslední z trojice, která se prostřílela na Západ“

Ve věku 94 let zemřel v americké Santa Barbaře Josef Mašín, účastník protikomunistického odboje a syn generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Informovala o tom v pondělí na facebooku s odkazem na zdroj blízký rodině Paměť národa.

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Zemřel Josef Mašín, „poslední z trojice, která se prostřílela na Západ“
Josef Mašín (snímek z 24. srpna 2011)


Aplikace pro varování civilistů na Ukrajině a v Rusku čelily kyberútokům

Ukrajinská aplikace, která předává civilnímu obyvatelstvu varování před údery ze vzduchu, čelila v neděli kybernetickému útoku, sdělilo podle agentur ukrajinské vojenské letectvo. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace později napsalo, že i jeho aplikace pro varování obyvatelstva čelila masivnímu kybernetickému útoku.

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Aplikace pro varování civilistů na Ukrajině a v Rusku čelily kyberútokům
Ilustrační snímek


Primátorem Jihlavy je opět Petr Ryška z ODS

Jihlavským primátorem bude dál občanský demokrat Petr Ryška. Podruhé ho do čela města zvolili zastupitelé na pondělním ustavujícím zasedání. Ve veřejné volbě dostal 33 hlasů od 35 přítomných, dva zastupitelé se hlasování zdrželi. Ryška vedl ve volbách vítězný Tým pro Jihlavu složený z ODS, lidovců a TOP 09. Novou koalici tvoří se Starosty a nezávislými. Do opozice přešlo hnutí ANO, které má druhý nejvyšší počet zastupitelů. Pokračovat v opozici budou Piráti s Fórem Jihlava a SPD.

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Primátorem Jihlavy je opět Petr Ryška z ODS
Primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS)


Karvinou povede koalice Žijeme pro Karvinou a ANO, primátorem bude Wolf

Téměř padesátitisícovou Karvinou povede v novém volebním období vítězné uskupení Žijeme pro Karvinou spolu s hnutím ANO. Koalice by v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu mohla mít převahu 37 hlasů. V druhém největším městě okresu tak bude pokračovat dosavadní koaliční spolupráce, partneři podepsali koaliční smlouvu. Primátorem má opět být Jan Wolf (Žijeme pro Karvinou), který čelí obvinění v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, vinu ale dlouhodobě odmítá.

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Karvinou povede koalice Žijeme pro Karvinou a ANO, primátorem bude Wolf
Jan Wolf (březen 2026)


Mrazáky supermarketů v šesti evropských zemích zasáhl kyberútok

Desítky supermarketů v Belgii a Lucembursku mají kvůli kybernetickému útoku problémy s mrazáky a lednicemi. Napsala to agentura Belga, podle níž se to týká řetězců firem Ahold Delhaize, Carrefour či Spar. Také chladicí zařízení v některých obchodech ve Švédsku, Irsku, Estonsku a Nizozemsku zasáhl kybernetický útok, píší server listu Dagens Nyheter a agentura Reuters. Eurokomisař Christophe Hansen to označil podle Reuters za promyšlený útok na zásobování potravinami v EU a belgická prokuratura zahájila vyšetřování trestného činu.

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Mrazáky supermarketů v šesti evropských zemích zasáhl kyberútok
Ilustrační snímek


Lidmi způsobená změna klimatu zastavila nástup nové doby ledové, naznačuje výzkum

Až doposud se předpokládalo, že nástup doby ledové nehrozil další tisíce let. Nová studie teď popsala, že se ve dvacátém století objevily náznaky toho, že ledovce začaly růst, což představuje začátek takzvaného glaciálního období doby ledové. Následně ale bylo vše jinak.

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Lidmi způsobená změna klimatu zastavila nástup nové doby ledové, naznačuje výzkum
Tající ledovec ve fjordu Tracy Arm

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Malá a Šťastný nevyloučili opět pevné hlasování o veřejnoprávních médiích. Šebelová chce debatu

I během druhého čtení zákona o změně financování veřejnoprávních médií je koalice připravená přistoupit k hlasování v pevně stanovený čas. V Nedělní debatě ČT se na tom shodli předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá a šéf klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Ještě v sobotu přitom premiér Andrej Babiš (ANO) na Nově řekl, že druhé čtení zákona ve sněmovně nebude koalice omezovat. Předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová míní, že pokud by to koalice myslela s veřejnoprávními médii vážně, návrh zákona stáhne. Debata se podle ní musí vést pořádně. Diskusi moderovala Jana Peroutková.
včeraAktualizovánovčera v 15:51

Průzkum: Financování veřejnoprávních médií ostře dělí voliče vlády a opozice

Změna financování České televize a Českého rozhlasu i způsob jejího projednávání ve sněmovně ostře dělí nejen vládu a opozici, ale také jejich příznivce. Tři čtvrtiny voličů vládních stran si myslí, že navrhované snížení rozpočtu obou veřejnoprávních médií po zrušení poplatků je správné, zatímco 71 procent stoupenců opozičních uskupení plánované škrty odmítá. Ukázal to průzkum agentury NMS pro server Novinky, který se konal 26. a 27. října, pár dní po vyostřeném nočním jednání v dolní parlamentní komoře.
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