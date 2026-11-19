Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 19. listopadu 2026.
Dialog o jaderných zbraních a větší produkce ropy, požadují Trump, Si a Putin
Čína, Spojené státy a Rusko vydaly společné prohlášení nazvané Mírová deklarace. Stalo se tak po jednání lídrů Si Ťin-pchinga, Donalda Trumpa a Vladimira Putina v čínském Šen-čenu. V dokumentu se uvádí, že trojice zemí chce vést dialog o snížení jaderného nebezpečí a že plánuje zvýšit produkci a dodávky ropných produktů. Prohlášení mimo jiné kritizuje Mezinárodní trestní soud. Podle agentury Nová Čína Si označil jednání za „pozitivní, konstruktivní a plodné“. Putin rozhovory považuje za otevřené a užitečné, píše AFP. Trump jednal se Sim a Putinem také jednotlivě.
Senátoři zvolili nové vedení, předsedou zůstává Vystrčil
Senátoři na první schůzi v povolebním složení popáté zvolili předsedou horní komory Miloše Vystrčila (ODS), který neměl protikandidáta. Získal 69 ze 77 odevzdaných hlasů. Před volbou znovuzvolený šéf řekl, že Senát by měl zůstat vzpřímený a zachovat si svou identitu, charakter a sebevědomí. Volili se i místopředsedové. Těmi zůstanou Jiří Drahoš (za STAN), Jiří Oberfalzer (ODS) a Ladislav Václavec (ANO). Nováčkem ve vedení je předseda KDU-ČSL a jihomoravský hejtman Jan Grolich.
Myanmar je zodpovědný za genocidu Rohingů, rozhodl ICJ
Myanmar je podle Mezinárodního soudního dvora odpovědný za genocidu muslimské menšiny Rohingů. Soudní dvůr ve čtvrtek uvedl, že záměrem Myanmaru bylo v roce 2017 zničit významnou část příslušníků této menšiny. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Tisková agentura DPA píše, že je to poprvé, kdy nejvyšší soud OSN shledal nějaký stát odpovědným za genocidu.
Na Krymském mostě byla po dalším útoku přerušena i železniční doprava
Na Krymském mostě byl po dalším ukrajinském útoku přerušen provoz vlaků. Kyjev aktuální úder potvrdil. Zatím není jasné, jak velké jsou škody. Ukrajina na most, který přes Kerčský průliv spojuje ruskou pevninu s okupovaným Krymem, zaútočila již v pondělí a v úterý. Tyto údery zničily silniční část hlavního pole mostu a částečně poškodily i železnici. Moskva později ve čtvrtek uvedla, že provoz byl na jedné koleji obnoven. Ruské útoky mezitím zabily ženu v Kyjevské oblasti, desítky zraněných jsou po úderu okupantů na obytný dům v Izjumu.
Nad mnoha městy už je vidět víc družic než hvězd, říká britská zpráva
Noční obloha už nikdy nebude jako dřív. Množství družic na oběžné dráze kolem Země je tak velké, že mění pohled na nebe – a zřejmě se to jen tak nezmění, ukazuje britský výzkum.