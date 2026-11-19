Čínské město Šen-čen hostí summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Účastní se jej mimo jiné prezident USA Donald Trump, ruský diktátor Vladimir Putin a čínský vládce Si Ťin-pching. Podle zdroje agentury AP by měl Trump jednat samostatně se šéfem Kremlu, to však jeho mluvčí Dmitrij Peskov nepotvrdil, podle něj nemá Putin na čtvrtek naplánovanou s Trumpem žádnou širší schůzku. Trojici lídrů však čeká trojstranná schůzka, řešit by se na ní měla mimo jiné ruská agrese na Ukrajině.
Pokud se nakonec schůzka mezi Trumpem a Putinem uskuteční, bude to první bilaterální jednání Trumpa s Putinem od loňského srpnového summitu na Aljašce, kde se jim nepodařilo dosáhnout dohody ohledně Ukrajiny. Ta čelí od února 2022 ruské vojenské invazi.
Trump ve středu z Filipín přiletěl do Šen-čenu na dvoudenní summit, který končí ve čtvrtek. Šéfa Bílého domu na letišti osobně přivítal čínský prezident a opětoval tím gesto, které Trump učinil při Siho zářijové návštěvě Washingtonu. Putin si s Trumpem potřásl rukou a vyměnil pozdrav dnes večer místního času před skupinovou fotografií lídrů.
Peskov ke středečnímu setkání Putina s Trumpem prohlásil, že oba státníci spolu nevedli žádný významnější rozhovor.
APEC má 21 členů, jsou mezi nimi mimo jiné Čína, Spojené státy, Austrálie, několik latinskoamerických států, Japonsko, Kanada či Indonésie. V organizaci působí také Tchaj-wan, který má napjaté vztahy s Pekingem, jenž ostrov považuje za svou odštěpeneckou provincii.
Debaty o obsahu jednání
Americký prezident plánuje s vládci Ruska a Číny na okraj summitu jednat o omezení jaderných zbraní i ukončení války na Ukrajině. Analytici neočekávají žádný zásadní průlom, a to navzdory „bezprecedentnímu charakteru setkání“, jak jej označila AP. Trumpovi poradci přitom před cestou avizovali, že válka nebude na pořadu jednání.
Šéf Bílého domu ale v úterý prohlásil, že „smrt desítek tisíc ruských vojáků každý měsíc vytvořila příležitost k vyřešení konfliktu“. Trump před zahájením svého druhého volebního období loni v lednu sliboval, že konflikt ukončí do 24 hodin, dosud ale nenastal zásadní průlom.
Ruští, ukrajinští a američtí představitelé také minulý týden v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech poprvé po devíti měsících vedli jednání zaměřené na ukončení války. Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner se poté v Moskvě setkali s Putinem a v Dublinu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Následně uvedli, že dalšího kola rozhovorů se zúčastní i evropští zástupci.