Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 18. listopadu 2026.
Senátní volby na Žďársku jsou neplatné, rozhodl soud
Nejvyšší správní soud označil výsledky senátních voleb na Žďársku za neplatné. Rozhodl na základě stížnosti, kterou podal Radek Černý (ODS), jenž tam o jediný hlas nepostoupil do druhého kola. Soud si vyžádal volební dokumentaci z 26 okrsků, aby mohl přepočítat hlasy. Hlasování se na Žďársku bude muset zopakovat od prvního kola. Kandidovat budou stejní lidé jako v říjnu, nikdo nový se nemůže přihlásit. Mandát původně obhájil Josef Klement (KDU-ČSL).
V Senátu USA budou mít demokraté 56 mandátů, podle odhadů získali i Aljašku
Demokratka Mary Peltolaová získala senátorský mandát na Aljašce, uvedly v noci na středu agentura AP a stanice CNN na základě svých odhadů. Pro demokraty to znamená, že budou po volbách v horní komoře disponovat většinou 56 mandátů, republikáni pak budou mít 44 křesel. Aljaška byl poslední senátorský obvod, kde se čekalo na výsledek.
STAN, SPOLU a Praha sobě podepsaly koaliční smlouvu v Praze
Koalice STAN, SPOLU (ODS, TOP 09) a Praha sobě ve středu podepsala koaliční smlouvu a představila novou radu. Novým primátorem Prahy bude lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček. Jeho prvním náměstkem se stane Tomáš Portlík (ODS). Dalšími budou Adam Scheinherr (Praha sobě), Antonín Klecanda, Hana Novotná (oba STAN) a Michal Hroza (TOP 09). Jedenáctičlennou radu doplní Alexandra Udženija (ODS), Tomáš Slabihoudek (TOP 09), Pavel Dobeš, Michal Biskup (oba STAN) a David Bouz (Praha sobě).
Německo sníží daň z elektřiny a zavede cenový strop na paliva
Německo od příštího roku sníží daň z elektřiny a zavede cenový strop na pohonné hmoty. Při nočním jednání se na tom dohodly strany německé vládní koalice – konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie SPD. Obě opatření mají být dočasná. Snížení daně z elektřiny, které prosazoval kancléř Friedrich Merz, má platit zatím rok, nejvyšší povolené ceny pohonných hmot bude vláda určovat prozatím tři měsíce.
Nehodu vlaků v Praze policie řeší jako obecné ohrožení, hrozí za něj až osm let
Úterní nehodu vlaků u pražského hlavního nádraží, při které se zranilo 46 lidí, prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny za něj může hrozit až osm let vězení. Policisté o tom informovali na sociální síti X. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v úterý řekl, že jeden z vlaků zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu.
Ruští sportovci do Česka vpuštěni nebudou, řekl Metnar
Ruským sportovcům nebude umožněn vstup na české území, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání s vedením hokejového svazu kvůli účasti ruských hokejistů a hokejistek na světových šampionátech.
Novým předsedou Knesetu se stal Eisenkotův spojenec Kahana
Novým předsedou izraelského parlamentu se stal Matan Kahana ze středové strany Jašar. Je spojencem Gadiho Eisenkota, kterého izraelský prezident pověřil sestavením vlády. Kahana získal 66 hlasů, zatímco jeho protikandidát Ofir Kac ze strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua obdržel 52 hlasů, informují tiskové agentury.
Odbory Státního zdravotního ústavu vyhlásily stávkovou pohotovost
Odbory Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vyhlásily stávkovou pohotovost, uvedl předseda tamní odborové organizace Jiří Charvát. Důvodem je podle něj zejména požadavek ministerstva zdravotnictví na snížení počtu pracovních míst v ústavu o desetinu. Ředitelka SZÚ Barbora Macková krok odborů respektuje. Ministerstvo považuje dosavadní fungování ústavu za neudržitelné.
Voyager 1 je nyní světelný den od Země
Americká sonda Voyager 1 dosáhla ve středu v 11:16 jako první lidský výtvor vzdálenosti 25,9 miliardy kilometrů od Země. Dokázala tím překročit hranici jednoho světelného dne od naší planety.