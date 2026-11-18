Koalice STAN, SPOLU (ODS, TOP 09) a Praha sobě ve středu podepsala koaliční smlouvu a představila novou radu. Novým primátorem Prahy bude lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček. Jeho prvním náměstkem se stane Tomáš Portlík (ODS). Dalšími budou sobě Adam Scheinherr (Praha sobě), Antonín Klecanda, Hana Novotná (oba STAN) a Michal Hroza (TOP 09). Jedenáctičlennou radu doplní Alexandra Udženija (ODS), Tomáš Slabihoudek (TOP 09), Pavel Dobeš, Michal Biskup (oba STAN) a David Bouz (Praha sobě).
Složení nové rady ve středu zástupci koalice představili novinářům. Zastupitelé budou radní volit na pokračování ustavující schůze ve čtvrtek dopoledne.
Hlaváček bude mít v gesci územní rozvoj, Portlík finance, Scheinherr dopravu, Klecanda školství, Novotná životní prostředí, Hroza infrastrukturu. Udženija bude nadále spravovat zdravotnictví a sociální věci a Slabihoudek kulturu. Dobeš bude mít v kompetenci inovace a energetiku, Biskup IT a bezpečnost a Bouz majetek.
Hlavními prioritami nové rady budou mimo jiné rozvoj města podle metropolitního plánu, zvýšení investic především do dopravy, infrastruktury a školství, výstavba dostupného bydlení prostřednictvím Pražské developerské společnosti, zahájení výstavby městského okruhu a Hloubětínského tunelu. Podrobné programové prohlášení rada představí v první čtvrtině roku 2027.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo sedmnáct mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo SPOLU rovněž se sedmnácti mandáty. Třetí Praha sobě bude mít třináct zastupitelů a čtvrté ANO jedenáct mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé.
STAN se nejprve dohodl se SPOLU, následně jednali o trojkoalici s Prahou sobě nebo Piráty. Během listopadu pak zastupitelský klub Starostů a nezávislých odhlasoval sestavení koalice se SPOLU a Prahou sobě. Někteří Pražané proti ODS ve vedení města protestovali, několik tisíc z nich vyjádřilo odmítavé stanovisko prostřednictvím petice. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.
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