Novým předsedou izraelského parlamentu se stal Matan Kahana ze středové strany Jašar. Je spojencem Gadiho Eisenkota, kterého izraelský prezident pověřil sestavením vlády. Kahana získal 66 hlasů, zatímco jeho protikandidát Ofir Kac ze strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua obdržel 52 hlasů, informují tiskové agentury.
Kahanu podpořily židovské strany, které jsou v opozici vůči současné Netanjahuově vládě, a strany izraelských Arabů. Volbě předsedy Knesetu předcházela sedmihodinová bouřlivá debata, píše agentura AP.
„Jmenování Matana Kahany do čela Knesetu je chvályhodným demokratickým krokem, který odráží absolutní většinu ve prospěch změny,“ řekl Eisenkot ještě před hlasováním. Kahanovi je 54 let a v minulosti například sloužil ve speciální jednotce izraelské armády.
Agentura AFP píše, že předseda parlamentu hraje v izraelském politickém systému důležitou roli, protože určuje harmonogram práce parlamentu. Může proto urychlit nebo zpomalit debaty a hlasování o připravovaných zákonech. Očekává se, že Kahana už ve středu začne s rušením velké části programu premiéra Netanjahua, který je nejdéle sloužícím šéfem vlády v dějinách Izraele.
V parlamentních volbách, které se uskutečnily koncem října, zvítězila Netanjahuova strana Likud, ovšem jen s 27 mandáty ve 120členném Knesetu. Eisenkotova centristická strana Jašar obsadila 21 křesel. Dosavadní Netanjahuův blok získal celkem 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů mají strany izraelských Arabů.