Demokratka Mary Peltolaová získala senátorský mandát na Aljašce. Uvedly to v noci na středu agentura AP a stanice CNN na základě svých odhadů. Demokraté by tak v novém složení horní komory měli mít většinu 56 mandátů, republikáni pak 44 křesel. Podle agentury AP byl senátorský obvod na Aljašce posledním, kde se čekalo na výsledek.
Peltolaová sehrála těsný souboj o mandát se současným republikánským senátorem Danem Sullivanem. Demokratka čelí žalobě ze strany americké administrativy za to, že její tým údajně pomohl kandidovat muži který má skoro stejné jméno jako současný republikánský senátor Sullivan. Cílem mohla být snaha roztříštit hlasy pro republikánského politika mezi více kandidáty. Žalobu již jeden soud odložil, zástupci ministerstva spravedlnosti se ale odvolali.
Podle agentury AFP Peltolaová získala nakonec více hlasů než oba Sullinovanové dohromady. Demokratům se dařilo na Aljašce i ve volbě guvernéra, ve které zvítězil poprvé od roku 1998 jejich kandidát.
Poslední stát, kde se čekalo na výsledek
Aljaška byla posledním státem, kde se čekalo na výsledek listopadových voleb do amerického Senátu. Demokraté díky vítězství Peltolaové získali deváté křeslo na úkor republikánů a budou mít v horní komoře Kongresu nejvýraznější většinu od roku 2009. Podle agentury AP jde zároveň o největší zisk senátorských mandátů jednou stranou od roku 1958.
Výsledek je významný také vzhledem k tomu, že republikánský prezident Donald Trump na Aljašce v prezidentských volbách v roce 2024 zvítězil s náskokem třinácti procentních bodů. Podle Reuters však demokratům letos pomohla nespokojenost voličů s vysokými životními náklady i tradice politické nezávislosti aljašských voličů.
„Jako celoživotní obyvatelka Aljašky, která zasvětila svou kariéru službě našemu státu, nemohu považovat za větší čest nic než podporu Aljašanů v našem úsilí postavit se korporátní chamtivosti, snížit náklady a dát Aljašku na první místo,“ uvedla Peltolaová na síti X po zveřejnění volebních odhadů.
V současném Senátu mají demokraté 47 mandátů. V listopadových volbách do Kongresu si tak polepšili o devět křesel, což je podle agentury AP nejvíce od roku 1958. Většinu získali také ve Sněmovně reprezentantů. Demokratům se podařilo získat nové mandáty i ve státech, které byly v posledních desetiletích silně republikánské, například v Texasu či Mississippi. Senát zasedne v novém složení poprvé v lednu.