Úterní nehodu vlaků u pražského hlavního nádraží, při které se zranilo 46 lidí, prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny za něj může hrozit až osm let vězení. Policisté o tom informovali na sociální síti X.
Na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3 se v úterý ráno v nižší rychlosti čelně srazily dva osobní vlaky, jeden jel do Milovic a druhý z Mladé Boleslavi. Při nehodě se těžce zranili čtyři lidé, včetně obou strojvedoucích. Mezi zraněnými bylo také šestnáct cizinců.
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v úterý řekl, že jeden z vlaků zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu. Tento týden se podle Bednárika na resortu dopravy mimořádně sejde komise pro zvyšování bezpečnosti na železnici. Drážní inspekce zatím škodu vyčíslila na více než šestnáct milionů korun.
Bednárikova slova o projetí návěstidla potvrdil i mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. „Je to verze, kterou v tuto chvíli můžeme říkat, ale ty drobnosti a další věci se musí prošetřit, což je úkol Drážní inspekce,“ sdělil s tím, že své inspektory na místě měla i Správa železnic. Obě skupiny vzájemně spolupracovaly.