Ruským sportovcům nebude umožněn vstup na české území, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání s vedením hokejového svazu kvůli účasti ruských hokejistů a hokejistek na světových šampionátech.
„Existují tady nařízení vlády, usnesení vlády, které de facto zakazuje vydání víz k účasti ruských sportovců na našem mistrovství,“ řekl ministr vnitra Metnar po jednání s Českým hokejovým svazem.
Metnar předpokládá, že nedojde ani k příjezdu ruských sportovců s vízy z jiné schengenské země.
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