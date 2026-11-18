Americká sonda Voyager 1 dosáhla ve středu v 11:16 jako první lidský výtvor vzdálenosti 25,9 miliardy kilometrů od Země. Dokázala tím překročit hranici jednoho světelného dne od naší planety.
Voyager 1 směřuje rychlostí téměř 61 tisíc kilometrů za hodinu k souhvězdí Hadonoše. Jde o velmi dlouhodobý projekt – v roce 40 272 by měla sonda proletět asi 1,7 světelného roku od hvězdy AC+79 3888 v souhvězdí Malého medvěda.
Sesterský Voyager 2 se pohybuje rychlostí zhruba 55 tisíc kilometrů za hodinu a nyní je ve vzdálenosti přes 21,6 miliardy kilometrů od Země. Směřuje k souhvězdím Střelce a Páva a přibližně za 40 tisíc let pravděpodobně proletí asi 1,7 světelného roku od hvězdy Ross 248. Obě sondy letí vesmírem setrvačností, tedy bez vlastního pohonu.
Sondy Voyager nesou pozlacenou měděnou gramofonovou desku vytvořenou pod vedením astronoma Carla Sagana jako vzkaz pro možné mimozemské nálezce. Obsahuje 115 obrazů zachycujících Zemi, krajinu, rostliny, živočichy, záznam tlukotu srdce nebo hudbu od barokního skladatele Johanna Sebastiana Bacha až po tradiční hudbu z Afriky či Asie. Nese také krátké pozdravy v 55 jazycích. Mezi nimi je i český vzkaz od fyzika Václava Otakara Kostrouna, díky němuž zní čeština i daleko ve vesmíru.
Oslava blikáním
Agentura NASA vyzvala lidi po celém světě, aby tuto událost oslavili tím, že rozsvítí světlo na noční obloze na počest nejvzdálenější sondy lidstva. Akce s názvem „Shine Bright for Voyager’s Light-Day“ se začala po západu slunce v úterý 17. listopadu, tedy den předtím, než se sonda Voyager 1 dostala na vzdálenost jednoho světelného dne od Země.
NASA vyzvala veřejnost, aby vytvořila symbolickou vlnu zlatého světla kolem planety tím, že budou blikat třípísmennou volací značku mise sondy – VGR – v morseovce.
Na počest této kosmické lodi mohou účastníci použít baterku, telefon, světlo na kolo nebo jiný přenosný zdroj světla k vyslání signálu směrem k obloze. Šanci mají i ti, kdo už morseovku buď zapomněli, anebo se ji nikdy nenaučili – NASA vytvořila automatický blikací program, který lze spustit v prohlížeči smartphonu nebo tabletu a který zobrazí sekvenci VGR.
NASA vyzvala, aby lidé tuto sekvenci opakovali asi jednu minutu.