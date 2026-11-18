Odbory Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vyhlásily stávkovou pohotovost, uvedl předseda tamní odborové organizace Jiří Charvát. Důvodem je podle něj zejména požadavek ministerstva zdravotnictví na snížení počtu pracovních míst v ústavu o desetinu. Ředitelka SZÚ Barbora Macková krok odborů respektuje, ministerstvo se zatím nevyjádřilo.
„Ministerstvo chce po SZÚ zefektivnění provozu včetně personálního auditu,“ sdělila Macková. Mezi úsporami je podle ní i desetiprocentní redukce pracovních míst. „Ačkoli jsem se snažila opakovaně na ministerstvu zdravotnictví vysvětlovat dopady dalších úspor do už tak dlouhodobě a těžce podfinancovaného systému, pokyn je jasný,“ dodala. Kroky odborů proto respektuje.
„Důvodem je především nesouhlas s požadavkem ministerstva zdravotnictví na plošné snížení pracovních úvazků, které by podle našeho názoru mohlo negativně ovlivnit zajištění odborných činností ústavu a plnění jeho úkolů v oblasti ochrany veřejného zdraví,“ uvedl Charvát. Podrobněji se nechce k situaci vyjadřovat, chce dát prostor pro jednání s vedením ústavu.
Ústav hospodaří poslední tři roky ztrátově. Loni měl podle údajů na webu ústavu rozpočet téměř 560 milionů korun a schodek 33,5 milionu. Podle informací Deníku N kvůli nedostatku hrozilo omezení provozu důležitých laboratoří. Resort v říjnu v tiskové zprávě uvedl, že letošní financování navýší o 57 milionů korun.
Ředitelka SZÚ Macková už loni v listopadu uvedla, že ústav je podfinancovaný a chybí peníze na některé důležité projekty i dostatečné ohodnocení odborníků. Po odeznění pandemie covidu-19 nedošlo k slibovanému posílení role ústavu, jako by se podle ředitelky stát vůbec nepoučil.
Ústav kvůli nedostatku financí není podle Mackové konkurenceschopný na trhu práce. Přestože zaměstnává 65 procent vysokoškoláků, jejich průměrný věk je 55 let a průměrný plat 43 tisíc korun hrubého. Lékaři, kteří tvoří významnou část zaměstnanců, mají průměrný plat v jiných zdravotnických zařízeních přes 120 tisíc korun.
SZÚ je jednou ze zhruba čtyřiceti příspěvkových organizací ministerstva zdravotnictví, mezi nimi jsou fakultní nemocnice, rehabilitační i odborné ústavy. Podle výroční zprávy měl loni SZÚ 533 zaměstnanců. Věnuje se ochraně a podpoře veřejného zdraví a prevenci nemocnosti. Sleduje například výskyt infekčních onemocnění, zajišťuje referenční laboratoře a podílí se na kontrole epidemií. Sídlí v několika budovách na pražských Vinohradech v sousedství Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.