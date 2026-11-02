Lidmi způsobená změna klimatu zastavila nástup nové doby ledové, naznačuje výzkum


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24, Science, Columbia Climate School

Až doposud se předpokládalo, že nástup doby ledové nehrozil další tisíce let. Nová studie teď popsala, že se ve dvacátém století objevily náznaky toho, že ledovce začaly růst, což představuje začátek takzvaného glaciálního období doby ledové. Následně ale bylo vše jinak.

Asi před dvěma tisíci lety se začal měnit arktický ledový štít, tedy pozůstatek ledovce z doby ledové. Začal po mnoho tisíc let dlouhém ústupu opět pomalu růst. Doba ledová se vracela. Jenže tento proces neměl z geologického hlediska dlouhého trvání, protože už v 60. letech minulého století stouply letní teploty tak vysoko, že ledu začalo opět ubývat. Zjednodušeně řečeno: Lidmi způsobené globální oteplování nástup nové doby ledové ukončilo.

Popisuje to nová studie geochemiků z Columbia Climate School. „Právě to začínalo, všechno bylo v normálu, další zalednění mělo nastat – a přesto se zastavilo,“ komentoval výsledky práce Nicolás Young, který se na výzkumu podílel. „Je to velmi názorný příklad toho, jak jsme tento systém narušili,“ doplnil.

Technicky vzato stále žijeme v době ledové – v pozdní kenozoické době ledové – která začala před asi 34 miliony let. V jejím rámci se střídají chladnější glaciální období s teplejšími interglaciálními obdobími. Včetně toho, ve kterém žijeme nyní. To, co lidé běžně nazývají „dobou ledovou“, je obvykle glaciální období. Poslední glaciální období skončilo před asi 11 700 lety.

Young společně s kolegy studoval takzvanou Laurentidskou oblast Kanadského štítu. Tu pokrýval v době před 95 tisíci až 20 tisíci lety z velké části ledovec, na mnoha místech měl přitom led tloušťku až 3,2 kilometru. Dnes z něj zbyla jen takzvaná „ledová čepice“ na Baffinově ostrově. Vědce zajímalo, jak Laurentidský ledovec měnil za posledních 2,6 milionu let svou velikost.

Nesmírně náročný úkol

Před vědci stál výzkum podobně náročný, jako bylo legendárních dvanáct úkolů, které měl splnit mýtický hrdina Herkules. Detailně zmapovat pohyb ledovce totiž nebylo až doposud prakticky možné. Geologické stopy po posunu ledovce mnohdy čas odvane, práci komplikuje i lidmi způsobená změna krajiny. Experti se proto tentokrát „opřeli“ o rostliny, které se zachovaly v ledovci nebo se z něj uvolnily v době, kdy začal ve dvacátém století opět ustupovat.

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Odebrané vzorky pak datovali pomocí ověřené metody analýzy uhlíku-14, který se po odumření organismů rozpadá předvídatelnou a tedy spočítatelnou rychlostí. Z obrovského množství těchto dat se vědcům podařilo vývoj severoamerického ledovce rekonstruovat.

Nová doba ledová

Ukázalo se, že Laurentidský ledovec dosáhl svých minimálních rozměrů přibližně před třemi tisíci lety, pak se začal před asi dvěma tisíci lety opět rozšiřovat, když se klima ochladilo natolik, že se v regionu mohl začít hromadit led. Podle autorů výzkumu to mohl být bod zlomu, jímž začínala další doba ledová, tedy její glaciální období.

Předchozí studie založené na modelech přitom až doposud naznačovaly, že další zalednění by mělo začít až za tisíce nebo dokonce desítky tisíc let. Young a jeho kolegové tvrdí, že za začátek by se měl počítat první obnovený růst ledového štítu, namísto čekání na vytvoření obrovských kontinentálních ledových štítů.

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Tyto nové výsledky podle vědců mohou být jistým zadostiučiněním pro ty klimatology, kteří v polovině minulého století naznačovali blížící se dobu ledovou. „Ve skutečnosti k tomu opravdu docházelo,“ zdůraznil Young. „Nedokázali to sice úplně prokázat, ale teď už máme nějaké důkazy,“ doplnil.

Pomalé i rychlé změny

Změny, které teď vědci popisují, byly nesmírně pomalé. Než by se nějak projevily, trvalo by to stovky let – a celkem asi 30 tisíc let by zabralo, než by kanadský ledovec dosáhl své původní maximální velikosti.

Jenže jak už bylo zmíněno, v 60. letech minulého století se projevil další vliv, jehož síla nakonec převážila nad ochlazováním. Bylo to globální oteplování způsobené emisemi skleníkových plynů, které se do atmosféry dostaly z fosilních paliv. Zaledňování tak rychle přestalo, ledovec začal naopak ustupovat. Pokud se bude klima vyvíjet předpokládaným způsobem, měly by zbytky kanadského ledovce zcela zmizet během několika staletí.

Odkaz na studii
Xixao

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