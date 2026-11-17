Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 17. listopadu 2026.
Česko si připomíná výročí 17. listopadu
Na pražské Národní třídě lidé zapalují svíčky a připomínají si události 17. listopadu. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva připomíná řada akcí po celém Česku. Centrem oslav 37. výročí sametové revoluce je tradičně právě Národní třída, kde se koná celodenní program Korzo Národní v rámci Festivalu svobody. Výročí si tam přišla připomenout i řada politiků. Vzpomíná se však nejen na pád komunistického režimu v roce 1989, ale také na perzekuci studentů během nacistické okupace v roce 1939.
Vláda nemůže nereagovat na názory občanů, řekl Pavel
Vláda by podle prezidenta Petra Pavla měla reflektovat názory občanů a případně podle toho také upravovat svůj program. Pavel to řekl ČT při oslavách 17. listopadu na Národní třídě v Praze v reakci na nedělní demonstraci na Letné. Podle hlavy státu tam zaznělo mnoho podnětů, které si zaslouží diskusi. Nepřítomnost premiéra Andreje Babiše (ANO) na připomínkových akcích k 17. listopadu označil za jeho rozhodnutí a upozornil, že účast není povinná. K samotnému výročí Pavel uvedl, že lidé by si neměli idealizovat minulost a věřit, že před rokem 1989 bylo lépe.
Srážka vlaků v Praze si vyžádala přes čtyřicet zraněných
Při ranní srážce vlaků u hlavního nádraží v Praze se zranilo 46 lidí, z toho čtyři těžce. Jsou mezi nimi i dva strojvedoucí. Vlaky se střetly čelně. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) řekl novinářům, že jeden z nich projel návěstidlo, které mu zakazovalo jízdu. Škoda přesáhne 16 milionů korun. Provoz u hlavního nádraží byl kolem 13:00 obnoven v plném rozsahu. Omezení na trati trvalo zhruba šest hodin.
Část Krymského mostu se po útoku zřítila, Rusko zasáhlo mosty v Kyjevě
Jedna ze silničních částí Krymského mostu se po ukrajinském zásahu zřítila do moře. Píše to telegramový kanál Exilenova+ s odkazem na dostupné snímky a videa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útok potvrdil s tím, že jde o výsledek několikatýdenní operace a odvetu za opakované ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Naopak ruské střely v noci podle starosty ukrajinské metropole Vitalije Klyčka zasáhly dva důležité mosty v Kyjevě, jež zůstávají uzavřené. Část metropole je bez vody a elektřiny. Výbuchy hlásila i další ukrajinská města, podle úřadů několik lidí zemřelo a desítky jich utrpěly zranění.
Zelenskyj žádá spojence o střely Patriot, neměly by dle něj zůstávat ve skladech
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval západní spojence, aby Ukrajině poskytli střely do protivzdušných systémů Patriot ze svých zásob. Tyto střely by podle něj neměly zůstávat ve skladech, ale měly by pomoci chránit životy Ukrajinců před ruskými vzdušnými útoky. Zelenskyj to řekl na úvod jednání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDSG) v sídle NATO, které svolaly Británie a Německo.
V Srbsku poprvé zasedl nový parlament. Zástupce studentů vítaly stovky lidí
V Srbsku zasedl nový parlament, který vzešel z předčasných voleb z 25. října. Většinu v něm mají poslanci zvolení za studentské hnutí. Jsou mezi nimi převážně učitelé, profesoři a další odborníci. Před parlamentem je vítaly stovky příznivců. Naopak příchod zástupců vládní Srbské pokrokové strany (SNS) prezidenta Aleksandara Vučiče se setkal s bučením a pískáním.
Izrael chrání Evropu před přílivem džihádistů, řekl Herzog při schůzce s Babišem
Izrael chrání Evropu před přílivem džihádistů, prohlásil izraelský prezident Jicchak Herzog při setkání s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zdůraznil také význam spolupráce obou zemí a vyzval k jejímu dalšímu rozvoji. Babiš nevyloučil možnost, že by izraelský politik Gadi Eisenkot, kterého prezident pověřil sestavením nové vlády, mohl spolupracovat s dosavadním premiérem Benjaminem Netanjahuem.
Archeologové našli ostatky jednooké holčičky z doby před 1300 lety
Archeologové odhalili první důkaz o historické existenci člověka se vzácnou genetickou poruchou, která způsobuje jednookost.