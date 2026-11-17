Muniční iniciativa zajišťuje více než 60 procent dělostřelecké munice pro Ukrajinu, uvedl po jednání ministrů obrany zemí Evropské unie (EU) v Bruselu Jakub Landovský z českého ministerstva obrany. V úterý odpoledne budou podle něj v NATO oznámeny nové příspěvky některých zemí. Mělo by se jednat o Polsko a některé ze skandinávských států.
Jedním z hlavních témat úterní schůzky unijních ministrů obrany byla situace na Ukrajině. Česko podle Landovského stále patří mezi země, které jsou spojenci uznávány. „Muniční iniciativa dál zajišťuje více jak 60 procent dělostřelecké munice a skenuje další možnosti,“ řekl šéf sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Landovský, který se jednání účastnil místo ministra Jaromíra Zůny (za SPD). Ten je nyní s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na návštěvě Izraele.
Muniční iniciativa, která zajišťuje dělostřeleckou munici pro Ukrajinu, podle Landovského nadále funguje spolehlivě a pomáhá udržovat stabilitu fronty. Na odpoledním jednání kontaktní skupiny pro podporu Ukrajiny v rámci NATO (UDSG) mají být podle něj oznámeny nové příspěvky některých zemí.
K možné další pomoci Ukrajině před nadcházející zimou, například v podobě dodávek generátorů či přístřešků, Landovský uvedl, že jednotlivé státy si samy volí formu podpory podle své politiky. „Je skutečně důležité, aby portfolio možné pomoci bylo co nejširší, aby každá země v něm našla nějaký rozumný příspěvek k tomu, čeho chce na Ukrajině dosáhnout,“ řekl Landovský v Bruselu.
Zmínil také nedávnou cestu vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) na Ukrajinu, která se týkala mimo jiné železniční infrastruktury, lokomotiv a zajišťování generátorů.