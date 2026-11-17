Význam veřejnoprávních médií a demonstrací na podporu České televizi a Českému rozhlasu vyzdvihli v úterý zástupci vysokých škol při pietním shromáždění k výročí 17. listopadu u Hlávkovy koleje v Praze. Akademici a studenti hovořili i o nutnosti bránit demokracii a svobodu kritického myšlení. Akce se tiše zúčastnili také předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura, ministr školství Robert Plaga (za ANO), předseda ODS Martin Kupka nebo místopředseda Senátu Jiří Drahoš (za STAN).
Lidé si u Hlávkovy koleje vzpomněli na tragické události z listopadu 1939, kdy okupanti při protinacistické demonstraci smrtelně zranili studenta Jana Opletala. Uzavření vysokých škol nacistickými okupanty 17. listopadu 1939 a umučené a popravené studenty si v úterý připomněli zástupci akademické obce, současných studentů i politici.
Podle předsedkyně studentské komory Rady vysokých škol Terezy Markové někteří vládní politici zpochybňují úmysly studentů, kteří v posledních týdnech vyšli do ulic vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. K demokracii však podle ní patří právo vyjádřit nesouhlas s vládou a právo shromažďovat se. Před Hlávkovou kolejí varovala před osudem veřejnoprávních médií na Slovensku, kde změny jejich financování vedly k odchodům nepohodlných zaměstnanců a oslabení jejich nezávislosti.
Současná vládní koalice na konci října ve sněmovně nečekaně prosadila přednostní projednání návrhu na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, což následně koaliční poslanci schválili v prvním čtení v noci na sobotu ve 04:36. Pokud koalice ve sněmovně zákon schválí, měla by být obě média nově financována ze státního rozpočtu. Kritici návrhu se obávají, že tak může být ohrožena jejich nezávislost. Proti návrhu se také v několika městech opakovaně protestovalo.
Také prezidentka Evropské studentské unie Daciana Popová hovořila o významu studentů a jejich aktivní účasti na dění ve společnosti i v jiných evropských zemích, jako jsou Francie nebo Srbsko. Rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) Michal Pěchouček pak vyjádřil podporu studentům, kteří podle něho čelí klimatické změně, válce v Evropě a technologiím, které zásadním způsobem mění dosavadní fungování světa.
Po setkání u Hlávkovy koleje se lidé odebrali do nedaleké Žitné ulice, kde pamětní deska připomíná Jana Opletala i méně známou oběť listopadu 1939, dělníka Václava Sedláčka. Rektor Vysokého učení technického (VUT) v Brně Ladislav Janíček ve svém proslovu uvedl, že i dnes existují snahy ovládnout demokratické instituce, jako jsou média a vysoké školy, a omezit jejich vliv na veřejnost. „Projevy, které takový vývoj předznamenávají, se přitom v historii archetypálně opakují,“ zdůraznil.
Na konci akce uctili účastníci minutou ticha Opletalovu a Sedláčkovu památku a položili věnce pod pamětní desku.
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