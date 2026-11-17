Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval západní spojence, aby Ukrajině poskytli střely do protivzdušných systémů Patriot ze svých zásob. Tyto střely by podle něj neměly zůstávat ve skladech, ale měly by pomoci chránit životy Ukrajinců před ruskými vzdušnými útoky. Zelenskyj to řekl na úvod jednání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDSG) v sídle NATO, které svolaly Británie a Německo.
„Tyto interceptory by neměly ležet ve skladech, ale měly by chránit naše občany,“ prohlásil Zelenskyj, který se k jednání připojil prostřednictvím videohovoru. Ukrajina podle něj potřebuje střely okamžitě, protože Rusko na ni útočí balistickými raketami a drony Šáhed. Spojené státy i některé evropské země přitom potřebné střely mají.
Ukrajinský prezident zároveň vyzval Spojené státy, aby jeho zemi pomohly. Každý úspěšný ruský útok podle něj Moskvu posiluje a činí ji agresivnější. Za důležitý označil také pokračující program PURL, v jehož rámci spojenci financují nákup amerických zbraní pro Ukrajinu.
Vedle protivzdušné obrany Kyjev potřebuje také další munici pro stíhací letouny F-16 a více těchto letadel. Zelenskyj upozornil, že stroje vyžadují častou údržbu a značnou dobu jsou opravovány. Ukrajina podle něj potřebuje další stíhačky F-16 co nejdříve.
Britský ministr obrany Wes Streeting oznámil, že Londýn poskytne další prostředky na posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Pomoc má zahrnovat rakety, odpalovací zařízení a desítky radarů. Zdůraznil také, že spojenci musejí své dosavadní závazky proměnit v konkrétní vojenské schopnosti a zajistit podporu Ukrajiny i v příštím roce.
Německý ministr obrany Boris Pistorius varoval, že Rusko se zřejmě i letos pokusí využít zimu jako zbraň a způsobit co největší škody na ukrajinské infrastruktuře. Vedle pokračující vojenské pomoci je podle něj nutné zpřísňovat sankce a uzavírat mezery, které umožňují jejich obcházení.
Pistorius rovněž zdůraznil význam obranné průmyslové spolupráce s Ukrajinou. Zkušenosti ukrajinských vojáků a jejich poznatky z bojiště mohou podle něj pomoci i armádám členských zemí NATO. Německo již s Ukrajinou spolupracuje na výrobě obranného vybavení a vývoji nových technologií.
Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že ruské útoky na ukrajinská města a infrastrukturu ukazují, proč je další podpora Kyjeva nezbytná. Zdůraznil, že podpora spojenců zároveň posiluje pozici Ukrajiny při případných mírových jednáních.