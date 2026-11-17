Ruské balistické střely v noci z pondělí na úterý zasáhly dva důležité mosty v Kyjevě. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalije Klyčka byla poškozena i kritická infrastruktura, což v některých částech města způsobilo výpadky dodávek vody a tepla. Výbuchy hlásila i další ukrajinská města. Ukrajinské síly mezitím podle ruských okupačních úřadů podruhé během 24 hodin zaútočily na Krymský most spojující okupovaný ukrajinský poloostrov Krym s Ruskem.
„Podle předběžných informací byly zasaženy Severní a Jižní most v hlavním městě,“ uvedl Klyčko na Telegramu. Později doplnil, že útok poškodil také systémy kritické infrastruktury. V některých oblastech tak byly přerušeny dodávky vody a tepla.
V Kyjevě byla během útoku aktivována protivzdušná obrana. Svědci agentury Reuters hlásili sérii hlasitých výbuchů. Podle serveru The Kyiv Independent (KI) patřily exploze k nejsilnějším, jaké byly v ukrajinské metropoli v posledních měsících slyšet. Nad městem byl po útocích vidět stoupající kouř. Informace o případných obětech v Kyjevě zatím nejsou k dispozici.
Rusko v posledních týdnech opakovaně útočí na mosty přes řeku Dněpr v ukrajinském hlavním městě. Předchozí údery poškodily vozovky Severního a Jižního mostu a způsobily komplikace v dopravě.
Výbuchy se v pondělí pozdě večer ozývaly také v Charkově, Záporoží, Dnipru, Čerkasech, Pavlohradu a Smilé, píše KI. V Záporoží zasáhly ruské střely průmyslový objekt, uvedly místní úřady. Podle představitele oblastní správy Ivana Fedorova bylo v regionu zaznamenáno šest zásahů. V Charkově na východě Ukrajiny utrpěli zranění nejméně tři lidé.
Ukrajina útočila na Krymský most
Podle Moskvou dosazeného šéfa Krymu Sergeje Aksjonova ukrajinské síly v noci na úterý znovu zasáhly Krymský most, který spojuje okupovaný ukrajinský poloostrov s Ruskem. Šlo o druhý útok na most během 24 hodin, píše agentura Reuters. Aksjonov na Telegramu oznámil, že provoz na mostě byl po útoku pozastaven.
Krymský most, označovaný také jako Kerčský, představuje důležitou dopravní spojnici mezi Ruskem a ukrajinským poloostrovem, který Moskva nelegálně anektovala v roce 2014. V minulosti sloužil také jako významná zásobovací trasa ruských vojsk.
Most se během ruské invaze na Ukrajinu stal opakovaným terčem útoků. V říjnu 2022 ho vážně poškodila exploze nákladního automobilu, v červenci následujícího roku na něj zaútočily ukrajinské námořní drony.