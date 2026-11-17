Izrael chrání Evropu před přílivem džihádistů, prohlásil izraelský prezident Jicchak Herzog při setkání s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zdůraznil také význam spolupráce obou zemí a vyzval k jejímu dalšímu rozvoji. Do Izraele zároveň pozval tuzemské turisty, vědce a akademiky, které vybídl ke spolupráci s jejich izraelskými kolegy. Připomněl také, že řada Izraelců má české kořeny a existuje dlouhá tradice přátelských vztahů mezi oběma zeměmi.
„My v Izraeli bráníme a chráníme Evropu. Jsme nárazníkem proti džihádistické vlně směřující do Evropy,“ uvedl Herzog. Podle něj spočívá budoucnost ve spolupráci mezi oběma národy.
Babiš je v Izraeli na třídenní pracovní návštěvě, na které ho doprovázejí mimo jiné ministři zahraničí Petr Macinka (Motoristé), obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Návštěva se zaměřuje především na spolupráci v oblasti obrany a ve zdravotnictví.
Český předseda vlády před Herzogem ocenil izraelský přístup k preventivním prohlídkám a využívání digitálních technologií, které občanům připomínají jejich absolvování. Poukázal také na rozdíly mezi Českem a Izraelem v počtu úmrtí na nádorová a kardiovaskulární onemocnění.
Premiér při setkání připomněl také český nákup čtyř izraelských systémů protivzdušné obrany Spyder. Dva z nich podle něj Česko již převzalo, zbývající dva má získat v příštím roce. Tuzemská delegace má podle něj zájem jednat s izraelskými výrobci a dodavateli dalších obranných systémů.
V úterý ráno česká delegace v čele s premiérem navštívila nemocnici Hadassa Ein Kerem, která se zaměřuje na onkologii a má zdravotnické inovativní centrum Hadasit. Po setkání se prezidentem má Babiš s ministry společně jednat s předsedou strany Jašar Gadim Eisenkotem, který je po nedávných volbách pověřen sestavením nové vlády. Součástí úterního programu bude také návštěva památníku obětí holocaustu Jad vašem.
Česko a Izrael dlouhodobě udržují úzké diplomatické a bezpečnostní vztahy. Obě země spolupracují také v oblasti obranného průmyslu, vědy a výzkumu. Herzog navštívil Česko v červenci 2022, kdy jednal s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem.
V reakci na útok palestinského teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023 Izrael zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Pásmu Gazy. Válka si vyžádala desítky tisíc palestinských obětí a způsobila rozsáhlou humanitární krizi.