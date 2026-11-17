U hlavního nádraží v Praze se srazily dva vlaky. Na místě je několik zraněných lidí. Zasahují všechny složky záchranného systému, uvedla policie. Podle hasičů utrpěly zranění nižší desítky cestujících. Hasiči uvedli, že se nejedná o destruktivní nehodu.
Provoz ve směru na Libeň je zastaven. „Probíhá evakuace, zranění jsou nyní evakuováni,“ uvedl mluvčí pro mimořádné události Správy železnic Martin Kavka. Bližší informace o zraněných podle něj poskytnou záchranáři. Zásah je podle něj v začátku, ale odstraňování nehody podle něj potrvá v řádu hodin.
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