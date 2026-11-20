Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 20. listopadu 2026.
V Polsku se zřítily ruské střely a dron, řekl ministr Kosiniak-Kamysz
V Polsku se v pátek pravděpodobně na třech místech zřítily dvě ruské střely a jeden dron s proudovým motorem, řekl ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. V jednom případě podle něj šlo o střelu s plochou dráhou letu Ch-101. V noci a během dopoledne odstartovaly kvůli tomu stíhací letouny. Obyvatelé některých příhraničních regionů během noci obdrželi telefonické varování před hrozbou vzdušného útoku. Takové nebezpečí aktuálně v Polsku nehrozí, ujistil polský premiér Donald Tusk.
Rusko podniklo jeden z největších útoků na Ukrajinu. Zabíjelo v Kyjevě i Lvově
Ukrajina v noci na pátek čelila dalším útokům ruských balistických střel a dronů, které si podle tamních úřadů vyžádaly nejméně osm mrtvých. Při útoku v Kyjevě ruské rakety zasáhly mosty a další kritickou infrastrukturu. Rusko při jednom z nejrozsáhlejších útoků proti Ukrajině nasadilo střely s kazetovou municí. Podle zdrojů ruské služby BBC pak Ukrajina udeřila na ruském území. Zprávy nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Zavádíme kontrolu čtyř očí, řekl Bednárik po jednání bezpečnostní komise o srážce vlaků
Na železnici se začne od prosince zavádět takzvaný systém čtyř očí, sdělil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). V pilotním projektu na pražském hlavním nádraží budou muset dva lidé kontrolovat odjezdová návěstidla, zda ukazují volnou dopravní cestu. Od ledna má systém začít fungovat v dalších stanicích, představil ministr doporučení komise pro zvýšení bezpečnosti na železnici. Opatření reaguje na úterní srážku osobních vlaků u pražského hlavního nádraží.
Británie a EU v den společného summitu oznámily dohodu o mobilitě mladých lidí
Británie a Evropská unie oznámily v den společného summitu dohodu na prohloubení spolupráce v oblasti obchodu či emisních povolenek. Obě strany se dohodly také na harmonogramu zavádění programu mobility mladých lidí. Británie a Evropská unie chtějí po letech sporů a odcizení obnovit vzájemné vztahy a budovat ambiciózní a dynamické partnerství. Burnham páteční schůzku označil za historický okamžik. „Je to dobrý den pro Británii i pro Evropu. Dohoda, které jsme dosáhli, je výhodná pro obě strany,“ míní.
Nepřijatelné, kritizuje brněnský primátor postup firmy u Pisáreckých tunelů
Společnost Eltodo, která modernizuje technologie v brněnských Pisáreckých tunelech a nestihla práce dokončit včas, plánuje jejich dotažení do neděle 29. listopadu. Firma to uvedla na jednání na krajském úřadě. Nevysvětlila ale, proč o prodloužení uzavírky požádala až den před původně plánovaným koncem prací. Práce měly původně trvat čtyřicet dnů. Uzavření tunelů způsobuje značné dopravní komplikace. Brno chce po zhotoviteli vymáhat náklady, které městu kvůli prodloužení uzavírky vzniknou.
Největší italská odborová centrála stávkuje proti zdražování a rozpočtu
Největší italská odborová centrála CGIL v pátek zorganizovala generální stávku a protesty proti návrhu rozpočtu na příští rok a proti nedostatečné reakci vlády na zdražování. Někteří demonstranti také kritizují růst výdajů na zbrojení. Největší potíže zatím stávka způsobila v některých veřejných službách a v hromadné dopravě. Odborový předák Maurizio Landini dopoledne uvedl, že na stovku protestních akcí přišel více než milion lidí, napsaly agentury ANSA a Adnkronos.
Zemřela psycholožka Lydia Tischlerová, která prošla Terezínem i Osvětimí
Ve čtvrtek zemřela ve věku 97 let psycholožka Lydia Tischlerová. Její úmrtí potvrdil České televizi zdroj z jejího bezprostředního okolí. Uznávaná expertka na duševní zdraví prošla jako dítě koncentračním táborem Osvětim, po válce emigrovala za rodinou do Anglie. V devadesátých letech se ale po sametové revoluci vrátila zpět do České republiky, kde pomáhala vybudovat výcvik psychoterapeutů pro děti a dospělé.
Grónsko letos přišlo o 135 miliard tun ledu
Přestože byly v Grónsku během letošního roku podmínky, které neměly vést k větší ztrátě ledu, přišel největší ostrov světa o desítky miliard tun zmrzlé vody. Příčinou jsou podle vědců lidmi způsobené změny klimatu.