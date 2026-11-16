SOUHRN: Zásadní události pondělí 16. listopadu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 16. listopadu 2026.

Ukrajinci zasáhli Krymský most, provoz je omezen

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Úřady informují o několika zraněných. V důsledku ukrajinského útoku je také omezen provoz na Krymském mostě spojujícím okupovaný poloostrov s ruskou pevninou. Ruské drony zasáhly Dnipro a Záporožskou oblast.

Více k tématu
Ukrajinci zasáhli Krymský most, provoz je omezen
Krymský most


Babiš jedná v Izraeli, chce urychlit dodávky dalších systémů protivzdušné obrany

Premiér Andrej Babiš (ANO) zahájil v pondělí třídenní návštěvu Izraele, první den se setkal s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Po jednání řekl premiér novinářům, že chce urychlit pořízení dalších systémů protivzdušné obrany. Česko by podle něj nemělo čekat až do roku 2030. Posílení protivzdušné obrany, zejména ochrany proti balistickým raketám, považuje Babiš za jednu ze svých priorit.

Více k tématu
Babiš jedná v Izraeli, chce urychlit dodávky dalších systémů protivzdušné obrany
Andrej Babiš


Ministři zahraničí EU schválili další protiruské sankce

Ministři zahraničí Evropské unie v pondělí schválili další sankce proti ruským osobám a subjektům. Na sankční seznam přibylo 145 jmen. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské státy. Opatření se zaměřují zejména na ruské banky, energetické společnosti, firmy napojené na takzvanou stínovou flotilu a osoby a organizace zapojené do dezinformačních kampaní a kybernetických útoků.

Více k tématu
Ministři zahraničí EU schválili další protiruské sankce
Kaja Kallasová


Pražská plynárenská i E.ON zdraží příští rok energie zákazníkům bez závazku

Pražská plynárenská zdraží od příštího roku zákazníkům se standardním ceníkem bez dlouhodobého závazku dodávky energií. Prodejní cena plynu stoupne oproti letošku o 8,7 procenta, elektřina zdraží v průměru o 8,6 procenta. Průměrná domácnost si tak podle společnosti připlatí desítky až nižší stovky korun měsíčně. Zdražení oznámila i společnosti E.ON.

Více k tématu
Pražská plynárenská i E.ON zdraží příští rok energie zákazníkům bez závazku
Ilustrační foto


Babiš nezvažuje, že by vyhověl požadavkům z demonstrace na Letné

Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje, že vyhoví požadavkům spolku Milion chvilek z nedělní demonstrace na Letné na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela sněmovny a na odebrání ministerstva obrany hnutí SPD. Řekl to v pondělí ráno před odletem do Izraele. K výzvě spolku, aby vláda stáhla ze sněmovny zákon, který ruší rozhlasový a televizní poplatek, převádí financování České televize a Českého rozhlasu na stát a ubírá jim peníze, se premiér vyjádřil už v neděli.

Více k tématu
Babiš nezvažuje, že by vyhověl požadavkům z demonstrace na Letné
Premiér Andrej Babiš (ANO)


Mlsna se přihlásí do výběrového řízení na šéfa ÚOHS na další období

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna, kterému končí šestileté funkční období na začátku prosince, se přihlásí do výběrového řízení na další funkční období. Řekl to v podcastu Petra Dimuna na serveru Info.cz. Zároveň uvedl, že podá rozklad proti tomu, že mu Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku. Podá také trestní oznámení kvůli úniku informací. Mlsna minulý týden řekl, že bezpečnostní prověrka není podmínkou výkonu funkce předsedy ÚOHS.

Více k tématu
Mlsna se přihlásí do výběrového řízení na šéfa ÚOHS na další období
Předseda ÚOHS Petr Mlsna


Bajkal se po dekádách úpadku vzpamatovává, potvrdila studie

Jezero Bajkal na Sibiři vysychalo kvůli nedostatku srážek, nadměrnému odběru vody i vyššímu odparu. V posledních devíti letech se ale začala situace obracet. Vědci teď popsali proč.

Více k tématu
Bajkal se po dekádách úpadku vzpamatovává, potvrdila studie
Bajkal slouží nejen jako zásoba vody, ale v zimě i jako místo, kudy se lidé pohybují


Novým filmovým Bondem je Robert Pattinson

Britský herec Robert Pattinson se stane novým představitelem Jamese Bonda, oznámily oficiální účty filmové série o agentovi 007 na sociálních sítích. Čtyřicetiletý Pattinson bude sedmým hercem, který ztvární slavného britského špiona, a prvním po odchodu Daniela Craiga. Objeví se v připravovaném 26. filmu série, který bude režírovat Denis Villeneuve. Informovaly o tom agentury AP a Reuters.

Více k tématu
Novým filmovým Bondem je Robert Pattinson
Robert Pattinson
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Babiš jedná v Izraeli, chce urychlit dodávky dalších systémů protivzdušné obrany

Babiš jedná v Izraeli, chce urychlit dodávky dalších systémů protivzdušné obrany

16:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pět zemí EU chystá deportační středisko ve Rwandě, fungovat by mohlo příští rok

Pět zemí EU chystá deportační středisko ve Rwandě, fungovat by mohlo příští rok

před 2 hhodinami
Mlsna se přihlásí do výběrového řízení na šéfa ÚOHS na další období

Mlsna se přihlásí do výběrového řízení na šéfa ÚOHS na další období

16:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Novým filmovým Bondem je Robert Pattinson

Novým filmovým Bondem je Robert Pattinson

16:18Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ruský vliv na Madagaskaru sílí, hraje se i o klíčový průliv

Ruský vliv na Madagaskaru sílí, hraje se i o klíčový průliv

před 4 hhodinami
Na svátek 17. listopadu mohou být obchody otevřené

Na svátek 17. listopadu mohou být obchody otevřené

před 4 hhodinami
Bajkal se po dekádách úpadku vzpamatovává, potvrdila studie

Bajkal se po dekádách úpadku vzpamatovává, potvrdila studie

před 6 hhodinami
Kyjev není na zimu připravený, obávají se jeho občané a viní Klyčka

Kyjev není na zimu připravený, obávají se jeho občané a viní Klyčka

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události pondělí 16. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 16. listopadu 2026.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat v pondělí 16. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události neděle 15. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 15. listopadu 2026.
včera v 18:28

SOUHRN: Zásadní události soboty 14. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 14. listopadu 2026.
14. 11. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 13. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 13. listopadu 2026.
13. 11. 2026

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 12. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 12. listopadu 2026.
12. 11. 2026

Financování veřejnoprávních médií v Česku musí být udržitelné, řekl eurokomisař

České právní předpisy musí podle eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha zajistit, aby média veřejné služby měla k dispozici odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje. Financování přitom musí být založeno na transparentních a objektivních kritériích, sdělil ve středu McGrath během debaty v Evropském parlamentu, která se věnovala situaci veřejnoprávních médií v Česku. Debatu prosadila část tuzemských europoslanců.
11. 11. 2026Aktualizováno11. 11. 2026

SOUHRN: Zásadní události středy 11. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 11. listopadu 2026.
11. 11. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Uzavření estonsko-ruské hranice bude pro Narvu bolestivou ranou, míní exstarostka

Uzavření estonsko-ruské hranice bude pro Narvu bolestivou ranou, míní exstarostka

před 4 hhodinami
Ruská správa plánuje zabavit přes 1100 domů v okupované části Chersonské oblasti

Ruská správa plánuje zabavit přes 1100 domů v okupované části Chersonské oblasti

před 5 hhodinami
AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

13. 11. 2026
Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

13. 11. 2026
Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

12. 11. 2026
Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

12. 11. 2026
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

11. 11. 2026
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

11. 11. 2026
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

10. 11. 2026
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

10. 11. 2026
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026