Pražská plynárenská i E.ON zdraží příští rok energie zákazníkům bez závazku

Pražská plynárenská zdraží od příštího roku zákazníkům se standardním ceníkem bez dlouhodobého závazku dodávky energií. Prodejní cena plynu stoupne oproti letošku o 8,7 procenta, elektřina zdraží v průměru o 8,6 procenta. Průměrná domácnost si tak podle společnosti připlatí desítky až nižší stovky korun měsíčně. Zdražení oznámila i společnosti E.ON.
Růst cen se týká části zákazníků, odběratelů s fixací se nedotkne. Informovala o tom v pondělí Pražská plynárenská. Energie postupně zdražují i další dodavatelé.
Pražská plynárenská dodává plyn do celkem 348 tisíc odběrných míst, elektřinu pak do zhruba 107 tisíc míst. Zdražování se v tomto případě týká základního ceníku Standard, tedy bez závazku. Zvýšení cen je podle společnosti důsledkem dlouhodobě nepříznivého cenového vývoje na globálních velkoobchodních trzích.
Plyn se základním ceníkem podle společnosti využívají z velké části zákazníci s menší spotřebou. Pro domácnost, která využívá zemní plyn na vaření v bytě s ročním odběrem 0,4 megawatthodiny, to bude znamenat nárůst měsíčních nákladů přibližně o 21 korun. Domácnost, která využívá zemní plyn na vaření a ohřev vody v bytě s ročním odběrem čtyři megawatthodiny, si pak připlatí o zhruba 72 korun za měsíc.
E.ON od příštího roku zdraží elektřinu půl milionu zákazníkům bez závazku
Dodavatel energií E.ON od ledna příštího roku zvýší zhruba půl milionu zákazníkům se smlouvou bez závazku ceny elektřiny. Domácnosti si oproti letošku připlatí několik stovek korun za spotřebovanou megawatthodinu. Zákazníků s fixací se zdražování netýká.
Megawwatthodina elektřiny tak bude v nejběžnější sazbě D02d nově stát 3499 korun bez DPH (4234 korun s DPH).
„Současná úprava je reakcí na vývoj trhu s energiemi. Je nutné si uvědomit, že velkoobchodní ceny elektřiny narostly během tohoto roku o více než 70 procent,“ upozornil místopředseda představenstva E.ON Jan Zápotočný.
V případě běžné domácnosti s roční spotřebou elektřiny 2,2 megawatthodiny v distribuční sazbě D02d znamená úprava navýšení celkové roční platby přibližně o 1800 korun včetně DPH. To odpovídá navýšení měsíčních záloh o zhruba 150 až 200 korun podle konkrétní spotřeby domácnosti.
Vyšší cena oznámila také innogy
Před několika dny oznámila zdražení také energetická společnost innogy. V příštím roce zdraží dodávky energií zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou. Cenu elektřiny bez fixace oproti letošku zvýší o 150 korun bez DPH za spotřebovanou megawatthodinu. Cena plynu vzroste o 334 korun s DPH za megawatthodinu. Nové ceny začnou platit od začátku příštího roku.
Zdražení se bude týkat současných i nových zákazníků bez závazku. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší na 3650 korun za megawatthodinu bez DPH. Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace bude od začátku roku 1674 korun za megawatthodinu bez DPH.
Ceníky energií postupně zdražují i další dodavatelé. Zvýšení cen zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou s účinností od začátku příštího roku nedávno ohlásil ČEZ. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší u nejběžnější sazby D02d o 3,5 procenta na 3462 korun za MWh bez DPH. Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace u ČEZu bude od začátku roku 1438 korun za MWh bez DPH.
V řádech stovek korun za MWh už během letošního roku zvýšily ceny svých fixovaných produktů také například společnosti E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská nebo Centropol. Některé z nich během roku i opakovaně. Ceny fixací některých produktů zvyšovaly i innogy a ČEZ.