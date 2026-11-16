Bajkal se po dekádách úpadku vzpamatovává, potvrdila studie


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24, Geophysical Research Letters

Jezero Bajkal vysychalo kvůli nedostatku srážek, nadměrnému odběru vody i vyššímu odparu. V posledních devíti letech se ale začala situace obracet. Vědci teď popsali proč.

Bajkal umíral. V druhé polovině dvacátého století se největší světová zásobárna povrchové sladké vody zmenšovala tak, že se vědci obávali o její budoucnost a dopady na blízké i vzdálenější okolí.

Mizející voda vyvolávala strach z důsledků pro život v jezeře, průmysl i zemědělství, které jsou na ně navázané, ale i na zásobování lidí pitnou vodou v širším okolí jezera a jejich zásobování elektřinou z hydroelektráren. Aby se dalo lépe chránit, bylo jezero roku 1996 zařazené na seznam světového dědictví UNESCO.

Dlouhou dobu nic nenaznačovalo, že by se mohlo něco zlepšit. Nová studie, kterou vydali čínští vědci, teď ale přináší naději, že se Bajkal začíná vzpamatovávat. Badatelé to zjistili ze stromů rostoucích na březích Bajkalu.

Sucho zapsané v letokruzích

Dendrochronologie je věda, která dokáže z podoby letokruhů odvodit, v jakých podmínkách stromy rostly. Širší letokruhy znamenají, že strom rostl hodně, což naznačuje vlhké nebo teplé roky, zatímco užší letokruhy svědčí o suchu, chladu nebo silném stresu, které způsobily slabší růst. Některé stromy rostoucí kolem Bajkalu jsou až 350 let staré.

Obrazem: Milostný dopis Bajkalu zachycuje krásu i ohrožení jezera
Z výstavy The Second Fire: Milostný dopis Bajkalu

V případě Bajkalu letokruhy prozradily, že nejzávažnější sucha způsobila pokles vody až o devadesát procent, ale ještě důležitější bylo zjištění, že přibližně polovina let s extrémním suchem se vyskytla od roku 1900. Jenže pak se v datech, která připomínala skluzavku, najednou objevil opačný trend. Začal roku 2017 a trvá až dodnes.

Došlo k nárůstu průtoku o 145 procent nad dlouhodobý průměr. Potvrzují to také další náznaky, například prokazatelně stoupající hladina jezera a intenzivnější růst vegetace v jeho okolí.

Co pomáhá Bajkalu

Příčin je podle vědců více. Více intenzivnějších srážek přinesly zřejmě klimatické změny (ne nutně lidmi zaviněné) v severských mořích.

Na Bajkalu hynou tuleni. Nejsou nemocní ani zranění, ale umírají po desítkách
Bajkalský tuleň

Na zlepšování stavu jezera má ale vliv také snaha o jeho ochranu a opatření, která tamní úřady zavádějí zejména kvůli ekosystémům. Mezi ně patří například také zlepšení zařízení pro akumulaci vody, která umožní šetřit vodu pro domácí využití a zemědělství během období sucha, ale třeba i cílené vyhledávání podzemních hornin, které se během dešťových srážek „doplňují“ a z nichž lze bezpečně čerpat vodu.

Autoři navrhují i řadu dalších opatření, která by obnově Bajkalu pomohla ještě víc – na vzorce počasí se totiž nedá spolehnout. Tvrdí, že například obnova mokřadů v deltě řeky Selenge přinesla významné ekologické přínosy, protože tyto mokřady dokážou vodu zadržovat po dlouhou dobu a pomalu ji uvolňovat během suchých měsíců.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Bajkal se po dekádách úpadku vzpamatovává, potvrdila studie

Bajkal se po dekádách úpadku vzpamatovává, potvrdila studie

před 52 mminutami
Kyjev není na zimu připravený, obávají se jeho občané a viní Klyčka

Kyjev není na zimu připravený, obávají se jeho občané a viní Klyčka

před 3 hhodinami
„Legalizace“ švarcsystému, nebo zpřesnění definice? Novelu zákoníku práce provází spory

„Legalizace“ švarcsystému, nebo zpřesnění definice? Novelu zákoníku práce provází spory

před 7 hhodinami
Estonsko uzavře hraniční přechody s Ruskem kvůli hrozbě sabotáže

Estonsko uzavře hraniční přechody s Ruskem kvůli hrozbě sabotáže

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Protestující zaplnili Letenskou pláň, postavili se „silovému vládnutí“

Protestující zaplnili Letenskou pláň, postavili se „silovému vládnutí“

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Macinka zpochybnil přínos demonstrací pro občany, Fiala ocenil aktivitu občanské společnosti

Macinka zpochybnil přínos demonstrací pro občany, Fiala ocenil aktivitu občanské společnosti

včeraAktualizovánovčera v 13:56
Rusové útočili na Záporoží. Ukrajina udeřila v Rostovské oblasti a v Tatarstánu

Rusové útočili na Záporoží. Ukrajina udeřila v Rostovské oblasti a v Tatarstánu

včeraAktualizovánovčera v 13:39
Izraelská armáda zasáhla jednoho z velitelů vojenského křídla Hamásu

Izraelská armáda zasáhla jednoho z velitelů vojenského křídla Hamásu

včeraAktualizovánovčera v 05:13

Aktuálně z rubriky Věda

Datová centra ve vesmíru by mohla znemožnit pozorování hvězd, varují vědci

Rozmístění rozsáhlých sítí datových center do vesmíru by mohlo lidem téměř znemožnit pozorování hvězd. S odkazem na novou studii o tom napsal zpravodajský server Axios. Většina obyvatel Spojených států datová centra v blízkosti svých domovů odmítá a vynesení této technologie do vesmíru vyvolává zase obavy vědců, včetně astronomů. Přesun desetitisíců počítačů pro umělou inteligenci (AI) na oběžnou dráhu totiž s sebou nese řadu nových a neprobádaných rizik.
před 12 mminutami

Bajkal se po dekádách úpadku vzpamatovává, potvrdila studie

Jezero Bajkal vysychalo kvůli nedostatku srážek, nadměrnému odběru vody i vyššímu odparu. V posledních devíti letech se ale začala situace obracet. Vědci teď popsali proč.
před 52 mminutami

Egyptské kočky určené bohům i faraonům živořily, ukázal výzkum

Egypťané obětovali bohům kočky, které pohřbívali společně s významnými hodnostáři a někdy dokonce i faraony. Nová studie teď naznačuje, že dokonce ani kočky určené pro panovníky a bohy nevedly ani zdaleka rozmazlený život. S tím, jak si užívají ty současné i v chudších domácnostech, se to nedá srovnat.
před 2 hhodinami

AI odhalila dosud neznámé objevy v zápisnících matematika Gödela

Umělá inteligence (AI) pomáhá vědcům porozumět zápiskům rakouského matematika Kurta Gödela, rodáka z Brna, který změnil matematiku. Jeho zápisníky mají 1009 stran a z velké části jsou psané Gabelsbergerovým těsnopisem, jenž byl zastaralý už v době, kdy si Gödel poznámky zapisoval, uvedl britský deník The Guardian.
včera v 13:31

Krokodýli přežili dinosaury, protože se drželi v teple, tvrdí vědci

Jedním z důvodů, proč krokodýli přežili následky dopadu meteoritu, který vyhubil dinosaury, je, že se vždy zarputile zdržovali v teplých klimatických podmínkách. Ukazují to výsledky nové studie.
včera v 07:00

Vesmírná loď Starship se vrátila na Zemi, přistála do záchytných ramen

Vesmírná loď Starship se po 22 hodinách letu na oběžné dráze, kde vypustila desítky družic, poprvé úspěšně vrátila na základnu v Texasu. Speciální ramena na přistávací rampě v areálu Starbase zachytila vysoko nad zemí druhý stupeň rakety, ukázala v přímém přenosu firma SpaceX. Patnáctá mise Starship se podle tiskových agentur stala „historickým milníkem v úsilí o opakované využívání raket“ při plánovaných letech nejen na oběžnou dráhu Země, ale i na Měsíc a na Mars. Mise však nebyla stoprocentně úspěšná, nosný stupeň Super Heavy se po startu zachytit nepodařilo.
14. 11. 2026Aktualizovánovčera v 00:04

Čechy byly zřejmě kolébkou keltského světa, naznačuje nová studie

Že se Keltové rozšířili po většině Evropy, se ví. Že bojovali proti Římanům a Caesarovi, vědí díky filmům a komiksům i malé děti. Až doposud se ale nevědělo, odkud se vzali. Nová studie jejich pravlast umisťuje na území dnešního Česka.
14. 11. 2026

Vědci objevili obřího pravěkého ptáka, který obýval stejnou jeskyni jako hobiti

Objev několika kostí v jeskyni na ostrově Flores vyvolal nadšení až po jejich důkladnějším prozkoumání. Vědci totiž zjistili, že drží v rukou pozůstatky doposud neznámého tvora, který rozměry zásadně překonával jeho moderní příbuzné.
14. 11. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Ruská správa plánuje zabavit přes 1100 domů v okupované části Chersonské oblasti

Ruská správa plánuje zabavit přes 1100 domů v okupované části Chersonské oblasti

před 26 mminutami
AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

13. 11. 2026
Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

13. 11. 2026
Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

12. 11. 2026
Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

12. 11. 2026
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

11. 11. 2026
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

11. 11. 2026
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

10. 11. 2026
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

10. 11. 2026
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026