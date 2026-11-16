Ukrajinci zasáhli Krymský most, provoz je omezen

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Úřady informují o několika zraněných. V důsledku ukrajinského útoku je také omezen provoz na Krymském mostě spojujícím okupovaný poloostrov s ruskou pevninou.
„Nepřítel zaútočil na Krymský most. Provoz na něm bude kvůli tomu omezen přibližně do dnešního poledne,“ napsal na telegramu Moskvou dosazený šéf autonomní vlády na okupovaném Krymu Sergej Aksjonov. V Kerči se podle něho sejde krizový štáb.
Další podrobnosti k následkům útoku nezveřejnil. Devatenáct kilometrů dlouhý silniční a železniční Krymský most spojující Krym s ruskou pevninou přes Kerčský průliv v roce 2018 osobně otevřel ruský vládce Vladimir Putin. Symbolizuje protiprávní jednání Ruska, které poloostrov v roce 2014 zabralo Ukrajině. Ukrajinská armáda na něj po začátku ruské invaze zaútočila už několikrát.
Kolik nepilotovaných letounů v noci na pondělí do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejnila. Ruská protivzdušná obrana drony sestřelovala například nad Tverskou, Bělgorodskou, Rjazaňskou nebo Voroněžskou oblastí, dále nad Moskvou a nad Moskevskou oblastí nebo nad okupovaným Krymem.
Útoky na západě Ruska
Gubernátor západoruské Rostovské oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že v Azově při vzdušném útoku utrpěli zranění tři muži, kteří byli odvezeni do nemocnice. „V Azově začalo ve čtyřech výrobních objektech hořet,“ uvedl. Nespecifikoval, o jaké objekty jde, napsal ruskojazyčný servis BBC. Například telegramový kanál Astra informuje, že ve městě hoří sklad ropných produktů.
Podle BBC regionální krizový štáb oznámil, že dva dospělí a jedno dítě v okrese západně od jihoruského Krasnodaru utrpěli zranění, když trosky sestřeleného dronu zasáhly rodinný dům. Zasažen byl také průmyslový podnik v obci Ilskij. Úřady nezveřejnily, o jakou firmu šlo, nicméně v Ilském se nachází jedna z největších rafinerií na jihu Ruska, která se už několikrát stala cílem ukrajinského útoku.
Kvůli vzdušnému poplachu omezila provoz moskevská letiště Šeremeťjevo a Vnukovo, uvádí BBC. Podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina od nedělního odpoledne do pondělního rána protivzdušná obrana zneškodnila 191 dronů mířících k Moskvě. Ukrajina se k poslední vlně útoků v Rusku nevyjádřila.
Ukrajina útoky na ruském území podniká v odvetě za údery, které Rusko provádí na cíle na jejím území. Ukrajinské drony často míří na ruské rafinerie a na další podniky petrochemického průmyslu. Kyjev opakuje, že se snaží omezit zásobování ruských invazních sil pohonnými hmotami a připravit Moskvu o příjmy z prodeje ropných produktů.