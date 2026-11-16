Ministři zahraničí EU schválili další protiruské sankce

Hinduisté slaví svátek boha Slunce koupelí v řece
Hinduisté uzavírají oslavy svátku zasvěceného bohu Slunce Súrjovi a bohyni Chhathi Maie. Chhath púdža pochází ze severovýchodu Indie a Nepálu, díky diaspoře se však slaví po celém světě. Smyslem svátku je vyjádřit vděčnost za dary života na Zemi a naplnit niterná, osobní přání. Trvá čtyři dny a tři noci, během nichž věřící drží přísný půst a připravují tradiční pokrmy symbolizující čistotu a oddanost. Uklízejí okolí svých domovů, obětují květiny a potraviny, zpívají chvalozpěvy a podstupují několik rituálních koupelí. Vyvrcholením oslav je věnovaní darů zapadajícímu a následující ráno vycházejícímu slunci, které věřící přinášejí stojíce v řece. Poté se rodiče modlí za ochranu svých dětí a za štěstí a klid celé rodiny.
před 1 hhodinou