SOUHRN: Zásadní události neděle 8. listopadu


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 8. listopadu 2026.

Prokuratura vyšetřuje střelbu v Krakově jako terorismus

Polská prokuratura vyšetřuje sobotní útok v Krakově jako teroristický čin, napsala agentura PAP. Mladý Polák, který je nyní v nemocnici v kritickém stavu, na hlavním náměstí v Krakově zastřelil šest lidí a dalších patnáct osob včetně policistů zranil. Ministr vnitra Marcin Kierwinski už v sobotu tento čin označil za terorismus. Náměstí zůstává i den po tragické události nadále uzavřené.

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Pietní místo v centru Krakova


Herzog oficiálně pověřil šéfa Jašaru Eisenkota sestavením vlády

Izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli odpoledne formálně pověřil šéfa opoziční centristické strany Jašar Gadiho Eisenkota sestavením nové vlády. Eisenkot uvedl, že podle jeho názoru je možné rychle sestavit novou vládu s výraznou většinou v parlamentu, píše agentura Reuters. Dle AFP dodal, že členové současných vládních stran Likud a Náboženský sionismus mohou podpořit jím vedený nový kabinet, pokud „jim opravdu jde o národní jednotu“. Eisenkot má nyní na vytvoření vlády 28 dní, přičemž prezident může lhůtu v případě nutnosti prodloužit o další dva týdny.

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Izraelský prezident Jicchak Herzog pověřil šéfa strany Jašar Gadiho Eisenkota sestavením nové vlády


Rusko zaútočilo na záchranáře v Komyšuvaše, zabíjelo v Oděse či Dnipru

Moskva zaútočila dronem na záchranáře pracující na místě velkého pondělního ruského útoku na středisko humanitární pomoci v Komyšuvaše v Záporožské oblasti. Záchranáři nebyli zraněni, úder ale poškodil jejich techniku. Nejméně jeden člověk přišel o život při ruském útoku na Oděsu, další zemřel na předměstí Dnipra. V Dněpropetrovské oblasti zůstalo po ruských náletech bez proudu přes půl milionu odběratelů.

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Havlíček v pondělí předloží vládě plán pro případ dalšího zdražení energií

Připravíme režim zastropování u koncových cen energií a stejně tak se zaměříme na výrobce, prohlásil v Nedělní debatě ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Pokud se ceny přehoupnou přes určitou hranici, přistoupí se ke snížení cen pro koncové zákazníky prostřednictvím regulované složky, uvedl. Šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v pořadu připustil, že by se koalice v pondělí mohla bavit o rozšíření sektorové daně na další odvětví vedle rafinerií, avšak její zavedení nepotvrdil. Podle předsedy ODS Martina Kupky sektorová daň poškodí tuzemské podnikatelské prostředí. Lídr STAN Vít Rakušan si myslí, že se kabinet „snaží někde dostat k penězům“.

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Havlíček v pondělí předloží vládě plán pro případ dalšího zdražení energií
Ilustrační foto


Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, zranění utrpělo nejméně 24 lidí

Centrální Japonsko v neděli zasáhlo silné zemětřesení. Místní média informují o nejméně 24 zraněných. Otřesy s ohniskem v hloubce čtyřicet kilometrů měly podle Japonské meteorologické agentury (JMA) sílu 5,7, zatímco podle americké geologické služby (USGS) 5,5 stupně.

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Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, zranění utrpělo nejméně 24 lidí
Následky otřesů v prefektuře Aiči


Obrněný obojživelník vládl dnu pravěkých oceánů. Fosilie našli v Číně

Před 237 miliony lety žil v pravěkých mořích na území dnešní Číny predátor, o němž až doposud věda nevěděla. Teď ho popsali paleontologové v odborném časopise Nature. Zjistili, že byl velmi výjimečný.

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Obrněný obojživelník vládl dnu pravěkých oceánů. Fosilie našli v Číně
Vizualizace Gerrothorax maritimus


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Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 8. listopadu 2026.
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Babiš připustil možnost úpravy valorizačního vzorce v návrhu financování ČT a ČRo

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Českou televizi připustil, že valorizační vzorec, který má podle návrhu po přesunu financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo) zvyšovat rozpočet v případě desetiprocentní kumulativní inflace, by se mohl snížit na šest procent. Změny v návrhu podmínil souhlasem koaličních partnerů.
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VideoTurek označil veřejnoprávní poplatky za zastaralé. Lipavský hovořil o amatérství vlády

Záměr vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky vyvolal v úterý stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. „Zachování veřejnoprávních poplatků je zastaralý systém,“ uvedl v Událostech, komentářích poslanec Filip Turek (za Motoristy), podle kterého by bylo správnou cestou i zprivatizování veřejnoprávních médií. Exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) kritizoval postup vlády. „Celá záležitost je neuvěřitelné amatérství,“ prohlásil a kabinetu vyčetl nedostatečnou diskusi s opozicí. Debatu, v níž se hosté věnovali také americkým kongresovým volbám, moderoval Petr Obrovský.
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