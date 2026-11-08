Prokuratura vyšetřuje střelbu v Krakově jako terorismus, píše PAP


8. 11. 2026Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Polská prokuratura vyšetřuje sobotní útok v Krakově jako teroristický čin, napsala agentura PAP. Mladý Polák, který je nyní v nemocnici v kritickém stavu, na hlavním náměstí v Krakově zastřelil šest lidí a dalších patnáct osob včetně policistů zranil. Ministr vnitra Marcin Kierwinski už v sobotu tento čin označil za terorismus.

Mezi šesti oběťmi je jeden Brit, čtyři Poláci a žena, která nebyla polskou občankou, uvedl dle agentury PAP malopolský vojvoda Krzysztof Jan Klenczar, aniž by uvedl její národnost. Dřívější zprávy hovořily o tom, že mezi oběťmi je jeden Brit a pět Poláků.

Klencar potvrdil informace, že mezi šestnácti zraněnými, včetně střelce, bylo pět cizinců a jedenáct Poláků. Uvedl také, že stav jednoho ze zraněných je vážný a pachatel je v kritickém stavu.

Mluvčí Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski uvedl, že pět zraněných cizinců bylo občany Británie, Portugalska, Ruska, Německa a Rakouska.

V sobotu, krátce po 15. hodině, vjel čtyřiadvacetiletý Polák autem na hlavní náměstí v Krakově a začal střílet po náhodných kolemjdoucích. Šest lidí zabil a dalších patnáct zranil.

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Lidé poskytují pomoc ženě po střelbě na krakovském hlavním náměstí

Policie pak v sobotu večer v útočníkově domě ve městě Ostrowiec Šwientokrzyski, které leží asi dvě hodiny jízdy severovýchodně od Krakova, našla další tři mrtvé. Už v sobotu i premiér Donald Tusk naznačil, že oběťmi jsou pravděpodobně členové jeho rodiny.

Podle agentury PAP šlo o 53letého otce a 52letou matku útočníka a jeho 21letou sestru. Zpravodajský server Wiadomości v neděli napsal, že sousedé rodiny byli šokováni tím, co se stalo. Otec provozoval živnost v oboru elektro a matka pracovala v supermarketu, sestra studovala akademii výtvarných umění v Krakově.

„Působil trochu dojmem, že žije ve svém vlastním světě,“ sdělil serveru Wiadomości prodavač z obchodu, kam útočník Michal O. občas zašel. Podle sousedů nikdy nechodil v oblečení připomínajícím uniformu, které měl na sobě v sobotu, když ho policie zadržela. Jeden ze sousedů Michala O. popsal jako nekonfliktního člověka, který na sebe příliš neupozorňoval. V sousedství netrávil čas s žádnými přáteli.

Útočník jednal dle policie sám

Policie se domnívá, že útočník jednal sám, a vyloučila zprávy o tom, že by se pátralo po případném komplicovi. Důvody, které muže k útoku vedly, jsou předmětem vyšetřování.

Polský ministr vnitra Marcin Kierwinski, který čin označil za terorismus, o střelci řekl, že vše nasvědčuje tomu, že byl ovlivněn krajně pravicovou ideologií a že byl „ultranacionalista“. Útočník měl na sobě oblečení podobné vojenskému a použil také vojenské zbraně, mimo jiné pušku typu AR-15. V jeho voze pak policisté našli další zbraně i munici.

Na neděli a pondělí polský prezident Karol Nawrocki vyhlásil kvůli tragédii v Krakově státní smutek. Už v sobotu večer nosili lidé na místo tragédie v Krakově květiny a svíčky. Náměstí v centru města, které je oblíbenou turistickou destinací, zůstalo i v neděli zavřené kvůli vyšetřování. Krakov má asi 800 tisíc obyvatel a jeho historické centrum je na seznamu památek UNESCO.

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Polský ministr Tomasz Siemoniak (snímek z roku 2024)

Útoky na větší počet lidí na veřejnosti jsou v Polsku vzácné. V říjnu se tam ale odehrálo několik násilných incidentů ve školách, při nichž útočníci použili nože či jiné ostré předměty. Několik učitelů a žáků zranili a jednu ženu zabili.

V Polsku má zbrojní pas asi 411 tisíc lidí, zájem o něj v této zemi s 37 miliony obyvatel ale roste, napsala v neděli agentura AP.

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