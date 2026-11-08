Nejdřív jsme mysleli, že jde o ohňostroj, popsali svědci střelbu v Krakově

Dvěma policistům, kteří v sobotu zastavili střelbu mladého Poláka na náměstí v Krakově a skončili následně v kritickém stavu v nemocnici, přispěchali bez váhání na pomoc dva chirurgové, kteří byli právě s rodinami v místní restauraci. V okolních obchodech se přitom skrývali vyděšení kolemjdoucí, z nichž někteří první výstřely považovali za ohňostroj, uvedly agentura AP, BBC a web Gazeta Krakowska. Útočník v centru města na jihu Polska zabil šest lidí a dalších patnáct zranil.
„Právě jsme procházeli přes hlavní náměstí, když jsme uslyšeli rány,“ popsal na facebooku Neil Thaxton z Velké Británie, který byl v Krakově s manželkou.
„Nejdřív jsme si mysleli, že jde o ohňostroj, ale pak se lidé dali na útěk. Vběhli jsme do obchodu se suvenýry, kde nás prodavač zavedl dozadu a zamkl dveře a zhasl světla,“ dodal Thaxton.
Na hlavním krakovském náměstí byla v sobotu kolem třetí odpoledne i Belgičanka Marie-Ange Collaerová, kterou citovala agentura AP. „Doslova jsme utíkali o život a podařilo se nám ukrýt před kulkami, které létaly kolem,“ popsala žena, která tam s rodinu přijela na výlet z Bruselu.
„Leželi jsme na zemi v obchodě a všude kolem slyšeli střelbu. Viděli jsme několik lidí, kteří to nepřežili, byla to naprostá hrůza,“ dodala svědkyně události.
Také Andrew Hill z anglického Lincolnshireu, který byl tento víkend v Krakově s rodinou, zprvu považoval střelbu Michala O. do náhodných kolemjdoucích za ohňostroj. Až když uslyšel policejní sirénu a dalších šest nebo sedm výstřelů, došlo mu, že zábavní pyrotechnika to nebude.
„Výloha byla rozbitá a muž venku byl postřelen do ramene. Vrhli jsme se do dveří obchodu, všichni křičeli, bylo to děsivé,“ řekl BBC Hill.
Chirurg: Když střelba ustala, rozběhli jsme se k raněným
„Dojedli jsme v restauraci, kde jsem byl s manželkou a čtyřmi dětmi. Mateusz tam byl se svou ženou a třemi dětmi. Vyšli jsme ven a zrovna jsme se loučili. Najednou syn vykřikl: ‚Tati, tamhle střílejí po lidech a ti padají k zemi!‘“ řekl webu Gazeta Krakowska chirurg Michal Pedziwiatr.
„Schovali jsme se do lékárny a viděli přestřelku mezi policisty a útočníkem. Když střelba ustala, rozběhli jsme se s Mateuszem k raněným,“ dodal.
Pedziwiatr také uvedl, že byl zmatený, když viděl muže ve vojenské uniformě a policisty, jak střílejí. „Kde jsou ti zločinci, kteří po nich stříleli?“ pomyslel si v té chvíli.
Když byl útočník Michal O. zatčen, měl na sobě oblečení připomínají vojenskou uniformu. Podle místních úřadů ale neměl nic společného s armádou. Policie se domnívá, že byl ovlivněn krajně pravicovou ideologií a že byl „ultranacionalista“.
Pedziwiatr a jeho kolega Mateusz Wierdak pomohli zraněným policistům. „Byli při vědomí, ale měli střelná poranění hrudníku,“ popsal Wierdak. „Pachatel byl rovněž při vědomí, měl střelná poranění břicha, stehna a hrudníku,“ doplnil Pedziwiatr. „Při poskytování pomoci nehraje roli, kdo je pachatel a kdo policista,“ zdůraznil.
Řada lékařů přerušila volno
Do krakovských nemocnic v sobotu dorazila řada lékařů, kteří kvůli tragické události v centru města přerušili víkendové volno. Vědí totiž, že v takové situaci se každá pomoc počítá. „Nikdy nevíme, kolik lidí nakonec skončí na operačním stole,“ přiznal Pedziwiatr.
„Nepovažujeme se za hrdiny, ale udělali jsme vše, co by na místě takového incidentu udělal záchranář,“ prohlásil krakovský chirurg. „Šlo o vteřiny, v prvních okamžicích sanitka ještě nebyla na místě,“ dodal.
„Kdyby ten policista útočníka nezastavil... Je děsivé pomyslet, co by se stalo dál,“ zamyslel se Pedziwiatr. „Na druhé straně křižovatky byly naše rodiny a mnoho dalších lidí,“ popsal. „My jsme s Mateuszem udělali, co bylo v našich silách, ale ti policisté jsou hrdinové,“ je přesvědčený lékař.